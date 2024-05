Droga, munizioni e bombe carta: due persone arrestate a Milano dalla polizia 

La scorsa notte a Milano la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano di 40 anni e un cittadino polacco di 38 anni, entrambi con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso. Alle 05:15 gli agenti della volante del commissariato Greco Turro, transitando in viale Monza, hanno notato due persone che alla loro vista, si sono voltate presumibilmente per eludere il controllo.

A seguito di perquisizione i due sono stati trovati in possesso di diverse dosi di droga, denaro contante e materiale per il confezionamento mentre presso l’abitazione del 40enne gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 45 cartucce calibro 12, 1 proiettile 9×21, 2 proiettili calibro 7,65 e 2 bombe carta per le quali è intervenuto personale degli artificieri della Polizia di Stato. Al termine degli accertamenti il 40enne è stato anche indagato per detenzione abusiva di armi o munizionamento e dei due artifizi pirotecnici.