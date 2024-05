È Claudio Pirotta il candidato sindaco di Uboldo Civica

A pochi giorni dalla presentazione ufficiale di candidati e liste, c’è il terzo candidato sindaco alle elezioni amministrative di Uboldo, dopo la candidatura di Luigi Clerici per il centrodestra e Luca Azzarà per Uboldo al Centro. Si tratta di Claudio Pirotta, candidato sindaco per la lista Uboldo Civica.

Classe 1960, da sempre residente ad Uboldo, Pirotta si presenterà alla guida di Uboldo Civica, lista che nella legislatura ormai in conclusione era confluita insieme a Progetto per Uboldo nella lista Uniti x Uboldo, oggi rappresentata in consiglio comunale da Luca Saibene. Ad aprile Progetto per Uboldo aveva infatti annunciato la propria disponibilità a dar vita ad una nuova lista civica che avrebbe riunito varie anime del paese, progetto a cui Uboldo Civica non aveva però aderito.

«Non avremo simboli di partito, siamo un’associazione civica già presente sul territorio da oltre 20 anni – spiega Pirotta, che in passato ha svolto per due volte il ruolo di consigliere comunale, dal 2002 al 2007 con la lista di maggioranza “Il centrosinistra di Uboldo” e dal 2009 al 2014 in minoranza con Uboldo Civica.

Di professione commerciante, è oggi in pensione ed è pronto a dedicarsi completamente alla politica. «Ho tutto il tempo da dedicare alla mia comunità – dichiara Pirotta -. Percepisco in paese un certo malessere, dovuto alla mancanza di punti di riferimento rispetto alle due forze politiche che si sono proposte alla guida del paese. Vogliamo quindi dare una risposta a tutte quelle persone che non si identificano né con l’una né con l’altra forza».

Tra i punti che saranno presenti all’interno del programma elettorale della lista «interventi seri, puntuali e sostenibili nel degradato centro del paese» aggiunte Pirotta. Pronta anche la lista di 16 candidati, anche se la presentazione ufficiale avverrà tra qualche giorno. «Abbiamo concluso la lista – conclude Pirotta -. Ci sono tanti giovani vicini alla nostra associazione. Presenteremo la lista tra qualche giorno».

QUI LO SPECIALE ELEZIONI 2019 DI VARESENEWS