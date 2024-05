Elmec 3D ed Exotime, innovazione e artigianato si fondono negli orologi stampati in 3D

Elmec 3D e Exotime hanno collaborato per creare orologi unici utilizzando la stampa 3D, dimostrando come questa tecnologia possa rivoluzionare l’artigianato e la meccanica di precisione. Elmec 3D, una divisione di Elmec Informatica specializzata nella produzione additiva industriale, ha unito le forze con Exotime, un marchio che integra l’artigianato italiano con tecnologie moderne. Grazie alla tecnologia Binder Jetting in acciaio inox 17-4PH, hanno realizzato componenti degli orologi come la cassa e la corona con dettagli precisi e personalizzazioni uniche.

La stampa 3D permette la creazione di geometrie complesse e la customizzazione di massa, eliminando la necessità di supporti e riducendo sprechi. Dopo la stampa, i pezzi sono lucidati a mano per ore per ottenere la finitura desiderata. Un esempio di quanto le tecnologie additive possono complementare quelle tradizionali, offrendo nuovi design, soluzioni creative, il tutto ottimizzando i processi produttivi.

Elmec 3D fornisce soluzioni complete per la stampa 3D industriale, dalla prototipazione rapida alle produzioni in plastica e metallo, occupandosi di ogni fase del progetto, compresi design, materiali, e post processing.