Finali Under 17, i Roosters battono l’Academy nel derby di Varese

Due squadre della stessa città – da 80mila abitanti – in una finale nazionale giovanile di basket sono già una rarità. Un derby è una situazione ancora più particolare, ma è stato il destino di Varese Roosters e Varese Academy, inserite nello stesso girone del torneo tricolore Under 17 e costrette alla sfida diretta nella seconda giornata della rassegna. (foto Venosa/FIP)

A vincere, sul parquet di Agropoli (Salerno) sono stati i Roosters – ovvero il gruppo formato da Pallacanestro Varese e Robur et Fides – a vincere 85-80 sulla Conforama, team gestito dalla società che fa capo a Gianfranco Ponti. Gara equilibrata, come ci si attendeva, in cui la squadra di coach Corengia è riuscita a prendere un vantaggio nel secondo periodo e a difenderlo dai tentativi di rientro dell’Academy (priva di Federico Bottelli per un problema fisico) tornata anche a -1 nel terzo periodo e a -2 poco prima del 30′.

Top scorer di giornata Marco Bergamin, uno dei varesini già nel giro delle nazionali: per il play di classe 2007 ben 27 punti con 10/15 dal campo. Sostanzioso anche il contributo del pivot argentino Ivan Prato (il migliore nella vittoria all’esordio sull’Ostiense), autore di 17 punti. Per la Conforama ottima prova del totem Ewanke che ha segnato 25 punti con 15 rimbalzi mentre Bosio ha segnato 11 punti.

Dopo due partite i Roosters sono qualificati almeno agli spareggi del giovedì e si giocheranno il primato del girone mercoledì contro l’Olimpia Milano; l’Academy invece dovrà battere il San Paolo Ostiense per centrare il terzo posto e restare in corsa per la fase finale.