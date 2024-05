Fratelli d’Italia pronta per la sfida delle elezioni a Cardano. “Avanti migliorando”

«Si lavorerà ovviamente per alcune intenzioni avviate dall’amministrazione uscente, migliorando ovviamente». Nel segno della continuità Fratelli d’Italia è pronta alla prova delle elezioni anche a Cardano al Campo.

Nella lista di Giacomo Iametti, aspirante sindaco del centrodestra, sono quattro i candidati di Fratelli d’Italia. A cominciare da Meri Suriano, assessora al Commercio Attività produttive, Pari opportunità, Istruzione, Ambiente Ecologia) nella squadradi Maurizio Colombo, il sindaco che non si ricandida. E ancora Monica Sparacia, consigliera uscente.

Insieme con Suriano e Sparacia, a completare il quartetto di FdI ci sono Ruben Tomasino, vicepresidente del Circolo FdI, e infine Alan Ferri, imprenditore del territorio.

«Tutti noi viviamo il territorio in tutti i suoi ambiti, abbiamo grandi aspettative per i prossimi cinque anni in quanto il nostro programma che presenteremo all’interno del Gruppo “Cardano Concreta” ha dei punti specifici e soprattutto realizzabili, perché per noi di Fratelli d’Italia è importante stare vicino ai cittadini, dando loro certezza nelle proposte elettorali, NO bugie e NO a progetti fantasiosi» dice Ruben Tomasino.

«Siamo persone professionali, abbiamo soprattutto capacità di ascolto e senso di autocritica dove ce ne fosse bisogno, grazie alle quali saremo in grado di collaborare con gli altri partiti di coalizione per il bene della città di Cardano al Campo».

«Durante questi anni passati, il nostro Assessore Meri Suriano ha raggiunto degli obiettivi significanti dalle manutenzioni delle scuole che si è riusciti ad avviare ante per proseguire post Covid, lasciate in stato di degrado dalle vecchie amministrazioni, così come la manutenzione dei giochi per i bambini nei parchi pubblici; positivo l’aumento delle offerte del piano diritto allo studio ricordiamo l’ incremento delle borse di studio, perché i giovani devono essere il centro del rilancio cittadino, recupero della differenziata post covid che ha permesso di essere tra i pochi comuni con le tariffe più contenute a livello nazionale nonostante l’adeguamento Istat dovuto da contratto (Vedi Comune Riciclone)».

«Tra le proposte serie e concrete che porteremo alle prossime amministrative, il nostro focus sarà incentrato sulla creazione di un Centro Diurno Anziani con il fine di supportare la comunità del territorio, ad oggi invece la figura del ‘cargiver’ è preponderante, sfruttando naturalmente il complesso della Paolo VI in parte già predisposta ad accogliere soggetti fragili ,servizio essenziale in un comune come il nostro».

«Creare sodalizi con le associazioni del territorio per aggregare i giovani con progetti alla portata di tutti ed in linea con le nuove generazioni tali da disincentivare la dispersione scolastica dopo le scuole dell’obbligo; vorremo ampliare e migliorare con interventi di valorizzazione l’offerta in ambito sportivo per avvantaggiare le associazioni e gli atleti del territorio favorendone la socializzazione e la fruizione della stessa sia a giovani e non, per una migliore qualità di vita e salute della popolazione ed una maggiore inclusione sociale; il tutto praticando lo sport in maniera sicura grazie alle buone strutture che verranno ottimizzate».

«Non per ultimo ci piacerebbe anche nel nostro comune, il test della profilazione genetica sulle deiezioni canine abbandonate, questo per responsabilizzare chi possiede un animale, rendere la città più pulita e per un maggior senso civico comune!»

«Si lavorerà ovviamente per alcune intenzioni avviate dall’ amministrazione uscente, migliorando ovviamente come emerso durante i vari incontri con il nuovo Candidato Sindaco e la coalizione per altri propositi e proposte che si avvicinano al cittadino».