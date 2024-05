Il centrosinistra a Caronno Varesino non si presenta: “Completa chiusura delle altre forze”

Dopo aver letto con interesse l’articolo apparso su Varesenews il 3 Maggio scorso (Quattro Liste a Caronno Varesino. Il centrodestra si divide, il centrosinistra non si presenta), mi sembra opportuno precisare il punto di vista mio e del gruppo di persone che ancora fanno riferimento alla Lista civica “Per Caronno”, di cui sono stato candidato Sindaco nella scorsa tornata elettorale e quindi Consigliere Comunale di minoranza, fino alla caduta dell’Amministrazione del Sindaco Galli, nel marzo dello scorso anno, ed al conseguente insediamento del Commissario prefettizio.

Innanzitutto voglio sia ben chiaro che non abbiamo partecipato a “trattative, incontri più o meno alla luce del sole, tentativi di accordi mai andati in porto” e questo perché, a fronte della nostra disponibilità ad iniziare un confronto con le altre forze alternative alla maggioranza uscente, la reazione è stata di completa chiusura.

Credo non tocchi a me interrogarmi sul motivo di tali chiusure: saranno altri, se lo vorranno, a chiarire perché, improvvisamente, non ci hanno considerato interlocutori plausibili. Io continuo a pensare che la strada maestra per cercare di archiviare, attraverso il voto dei Caronnesi, la più che ventennale storia di continuità amministrativa interrottasi bruscamente lo scorso anno, fosse una proposta nata dal confronto con le altre forze che giudicano molto negativamente tale esperienza. Confronto che, partendo dall’analisi della situazione, di quello che non va, portasse a formulare un programma amministrativo certo ambizioso, ma al contempo realistico e ad individuare le persone disponibili a proporre la loro candidatura per portarne avanti, se elette, la realizzazione concreta.

Da parte nostra abbiamo dato la disponibilità a dare il nostro contributo in tale ottica, senza porre alcuna condizione ma, evidentemente, non è andata come speravamo: nostro malgrado abbiamo dovuto prenderne atto e quindi abbiamo iniziato ad interrogarci su come andare avanti.

Indubbiamente la discussione tra di noi non è stata semplice (siamo, inutile negarlo, in una fase critica), ed alla fine la decisione è stata di non presentarci “da soli” in questa tornata elettorale. Questo non vuol dire stare alla finestra e quindi esimerci dal fare le nostre valutazioni e renderle note: intanto, fin da subito, chiediamo a tutti, in modo particolare a chi si riconosce nell’area di centrosinistra, di partecipare convintamente al voto e quindi di scegliere sulla base dei programmi che saranno presentati da qui alle elezioni e della credibilità delle persone che si sono candidate.

E naturalmente di scegliere tra chi si pone in alternativa alla maggioranza uscente (nelle sue varie espressioni), proprio perché da essa ci divide non solo l’impostazione politico/culturale ma anche, concretamente, ciò che ne deriva in tema di decisioni amministrative, come io stesso ho potuto più volte verificare nella mia esperienza di Consigliere di minoranza.

Ringrazio per l’attenzione.

Galileo Mongera- Lista civica “Per Caronno”