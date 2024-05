Il Museo Fisogni di Tradate ripropone la “Domenica verde”

Dopo il successo delle scorse edizioni, torna anche quest’anno a Tradate l’ormai consueta Domenica “verde” dedicata alla pulizia delle aree verdi dai rifiuti, organizzata dal Museo Fisogni della stazione di servizio.

Il ritrovo, programmato per domenica 26 maggio alle ore 9:00/9:30, prevede una novità: quest’anno ci si ritroverà infatti in Piazza Gramsci-Istituti (via Costa del Re/via Gramsci) per una colazione offerta dal Mood Cafè; alle ore 9:45 avrà inizio l’attività di pulizia, che quest’anno riguarderà il ciglio della strada per Castelnuovo.

L’evento è organizzato dal Museo Fisogni con il patrocinio del Comune di Tradate, e con la partecipazione di MotoClub di Abbiate Guazzone, Football Club Tradate, Insubria 4×4, Croce Rossa, Polizia Locale, Protezione Civile, Seprio Patrimonio e Servizi, Legambiente e Parco Pineta.

Si raccomanda un abbigliamento comodo, con guanti e scarpe comode o stivali.

Iscrizione gratuita via email a fisogni@museo-fisogni.org o via WhatsApp al 371 3354715. La “Domenica Verde” è sostenuta da Surveyeah, Villa Castiglioni Fisogni, Mood Cafè, Quadrifer, Office 2000, Pasticceria del Corso.

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata.