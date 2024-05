Il Premio Strega Tour fa tappa a Gallarate, con i finalisti

A Gallarate arrivano i finalisti del Premio Strega 2024: domenica 19 maggio il museo Maga ospiterà in Sala degli Arazzi i dodici scrittori selezionati per il premio più prestigioso dell’editoria italiana.

L’appuntamento – presentato in conferenza stampa dall’assessora Claudia Mazzetti – fa parte delle ventisei tappe del Premio Strega Tour, presentazioni itineranti sul territorio, in vista della serata conclusiva.

Anticipazione della XXV edizione di Duemilalibri, l’evento è organizzato in collaborazione con la Città di Gallarate e Duemilalibri – Giornate del Libro e dell’autore, oltre al Maga e alla libreria Biblos Mondadori.

L’incontro (alle ore 16) sarà guidato da Alessandro Barbaglia, scrittore e libraio, già vincitore del Premio Strega ragazze e ragazzi nel 2021 con “Scacco matto tra le stelle”.

I finalisti sono Sonia Aggio, con Nella stanza dell’imperatore (Fazi); ⁠Adrian N. Bravi, con Adelaida (Nutrimenti), ⁠Paolo Di Paolo con Romanzo senza umani (Feltrinelli), ⁠Donatella Di Pietrantonio con L’età fragile (Einaudi), Tommaso Giartosio con Autobiogrammatica, Antonella Lattanzi con Cose che non si raccontano (Einaudi), Valentina Mira con Dalla stessa parte mi troverai (SEM), ⁠Melissa Panarello con Storia dei miei soldi (Bompiani), ⁠Daniele Rielli con Il fuoco invisibile. Storia umana di un disastro naturale (Rizzoli), Raffaella Romagnolo con Aggiustare l’Universo (Mondadori), ⁠Chiara Valerio con Chi dice e chi tace (Sellerio), ⁠Dario Voltolini con Invernale (la nave di Teseo).

Un momento prestigioso per Gallarate, città in cui vive tra l’altro anche Helena Janeczek, Premio Strega 2018. È l’unico appuntamento in Lombardia, insieme con Bergamo. Nelle vicinanze da segnalare anche l’incontro a Verbania.