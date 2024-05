In Fuga Luca Chirico Bike Experience: un angolo per i cicloturisti a Porto Ceresio

Aperta nel 2022, In Fuga Luca Chirico Bike Experience si è rapidamente guadagnata una posizione di rilievo nel panorama del cicloturismo a Porto Ceresio, diventando uno dei punti di riferimento per il progetto #VareseDoYouBike. Questa iniziativa, promossa dalla Camera di Commercio di Varese, ha l’obiettivo di valorizzare il turismo lento e sostenibile nella provincia.

Servizi specializzati per ciclisti

In Fuga offre una gamma completa di servizi che rendono l’esperienza ciclistica non solo piacevole ma anche pratica. Con il noleggio di ebike di alta qualità e un servizio di assistenza meccanica sempre disponibile, il centro si assicura che ogni ciclista possa godere delle bellezze del territorio senza preoccupazioni. Questi servizi sono particolarmente apprezzati durante l’estate, quando l’affluenza turistica, soprattutto straniera, cresce significativamente.

Un’ubicazione privilegiata

Situata a pochi metri dal Lago di Lugano, l’attività è il punto perfetto per partire alla scoperta delle zone più pittoresche della regione. I paesaggi montani e i territori immersi nella natura che circondano Porto Ceresio sono l’ideale per chi vuole esplorare la zona su due ruote. La vicinanza al lago e la facilità di accesso ai percorsi ciclabili rendono In Fuga una base perfetta per partire alla scoperta delle bellezze locali.

Promozione del turismo lento

Venire selezionati come Official Point del progetto #VareseDoYouBike è un riconoscimento dell’impegno di In Fuga nel promuovere un approccio al turismo che privilegia la lentezza e la sostenibilità. Attraverso il cicloturismo, il centro contribuisce alla valorizzazione del territorio, offrendo ai visitatori un modo autentico e rispettoso dell’ambiente per scoprire la provincia di Varese.

Informazioni e contatti

Chiunque sia interessato a vivere un’avventura ciclistica a Porto Ceresio può contattare In Fuga Luca Chirico Bike Experience visitando il sito www.infugabikeexperience.it, inviando una email a info@infugabikeexperience.it, o chiamando il numero +393894688946.