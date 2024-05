In manette due spacciatori che operavano nei boschi di Samarate, all’arrivo dei Carabinieri uno si lancia dalla finestra

Militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Busto Arsizio hanno arrestato nei giorni scorsi due spacciatori che operavano nella zona boschiva di Samarate.

Ai due, un uomo di 39 anni e uno di 42, entrambi cittadini marocchini, si è arrivati dopo un’indagine che ha coinvolto anche le stazioni dei Carabinieri di Lonate Pozzolo e Samarate, coordinata dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio.

Entrambi gli uomini finiti in manette hanno precedenti penali e facevano parte di un gruppo di spacciatori di origini maghrebine che da un anno e mezzo circa operava nella zona, rifornendo di cocaina ed eroina centinaia di assuntori. Oltre ai due arrestati è stata disposta la custodia in carcere anche di un ulteriore cittadino marocchino, non ancora rintracciato.

Le indagini hanno portato inoltre al deferimento in stato di libertà di due fratelli anch’essi marocchini, sottoposti a perquisizione domiciliare il 9 maggio scorso.

Uno dei due arrestati, rintracciato presso la propria residenza, ha cercato di sfuggire all’arresto lanciandosi dalla finestra al primo piano ma è stato bloccato dai Carabinieri che avevano circondato l’edificio.