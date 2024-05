In tanti a Monteruzzo per Giancarlo Frigeri e la sua lista: “Uniti per continuare a dedicarci anima e corpo a Castiglione Olona”

Sala convegni del Castello di Monteruzzo gremita di cittadini per la serata di presentazione dei candidati di “Insieme per Castiglione” che ricandida per il secondo mandato il sindaco uscente Giancarlo Frigeri. Tra il pubblico anche il consigliere regionale Emanuele Monti e Francesca Brianza, ex vicepresidente del Consiglio regionale, amici personali e compagni di partito di Frigeri.

«In questi cinque anni abbiamo dato anima e corpo per Castiglione Olona – ha esordito Frigeri – Abbiamo superato ostacoli e problemi come il Covid, e siamo ancora qui, uniti più di prima perché questo è un grande gruppo di persone che ha ancora tanta voglia di fare e di continuare a dedicarsi al paese e ai suoi cittadini. La caparbietà e l’amicizia ci hanno uniti, e uniti ci ripresentiamo per continuare il lavoro iniziato».

Frigeri ha poi fatto un breve excursus dei risultati raggiunti dalla sua amministrazione nei primi cinque anni di mandato: «Abbiamo portato a casa 6 milioni e mezzo di euro di finanziamenti a fondo perduto per molti interventi sul paese, abbiamo avviato cantieri importanti che vanno portati a termine e abbiamo ancora tanti progetti per il nostro paese, nel centro storico ma non solo».

A fianco di Frigeri il vicesindaco Paolo Guerra, l’anima “civica” della coalizione che vede insieme la Lega e “Viviamo Castiglione”: «Un cammino che abbiamo iniziato cinque anni fa venendo da due percorsi diversi, Giancarlo in maggioranza e io all’opposizione, ma abbiamo messo da parte le differenze per il bene della comunità castiglionese e insieme siamo riusciti a superare difficoltà che hanno uniti ancora di più. Per questo ci ripresentiamo insieme, convinti più di prima, per completare il lavoro avviato con tanta passione e con risultati importanti».

Confermate, e molto applaudite dal pubblico in sala, le donne che hanno guidato in questi cinque anni settori chiave per l’amministrazione castiglionese: Caterina Valle Zaninoni, per tutti Ketty, assessore uscente ai servizi sociali, e Cristina Canziani, assessore alla cultura, ed Erika Salvalaggio, «che – ha detto il conduttore della serata – conosce ogni piega del bilancio comunale». Tutte e tre riconfermate in lista, insieme ai consiglieri uscenti Nicola Ferrario, Lucio Volpi e Luca Garofalo.

I volti nuovi della lista sono Maurizio Poretti, la giovanissima Arianna Cattaneo, Luca Mordegan (già in lista nel 2019), Gaetano Cuscunà e Jacopo Vaghi.

A chiudere la presentazione uno spazio e un omaggio anche a Roberto Sacco, assessore esterno al bilancio, che non è in lista ma che in caso di vittoria di “Insieme per Castiglione” sarà sicuramente riconfermato in questo ruolo «perché non possiamo più fare a meno della sua professionalità e competenza – è stato detto presentandolo al pubblico – Sarà il nostro assessore esterno, un tecnico con grande professionalità che ha tutte le competenze per poter gestire al meglio nei modi e nel modo concreto le risorse del Comune».

Gli incontri elettorali della lista di Giancarlo Frigeri proseguono nei prossimi giorni. Domani, domenica 19 maggio, nella nuova location cittadina della Griglieria Villa Bettarini aperitivo a bordo piscina a partire dalle 18.