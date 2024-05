Ispra Cresce si presenta in Sala Serra

«Trasversale, plurale e competente» su queste caratteristiche punta la civica Ispra Cresce che ha lavorato a un programma fatto «di proposte concrete che guardano al futuro con coraggio e responsabilità».

Sabato 11 maggio, alle ore 17, in sala Serra a Ispra, la candidata sindaco Cristina Riva presenterà i membri della squadra e il programma di Ispra Cresce. «Con i nostri interventi vogliamo coinvolgere attivamente tutti i cittadini, creando strumenti efficaci di partecipazione e comunicazione» anticipa Riva «vogliamo costruire un’alleanza con le scuole e le associazioni per stimolare il protagonismo dei più giovani e di tutta la comunità; puntiamo ad attuare la transizione verso l’economia circolare, valorizzando il territorio e le attività turistiche sostenibili.» L’impegno di Ispra Cresce punta inoltre a mantenere la salute organizzativa e finanziaria del Comune per assicurare il benessere di tutti garantendo sviluppo personale e pari opportunità; migliorare la qualità della vita e il paese garantendo sicurezza, decoro, spazi per la mobilità attiva e leggera; semplificare l’accesso dei cittadini alle informazioni e ai servizi, favorire l’incontro tra domanda e offerta e le sinergie nell’imprenditoria locale.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.ispracresce.it.