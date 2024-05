A Varese la straordinaria vita di Carlo Camillo di Rudio nelle giornate dedicate al risorgimento

“Il fiore della Libertà”, è la nuova opera dello scrittore cassanese Mirco Guietti: un romanzo storico ispirato alla straordinaria vita del conte bellunese Carlo Camillo di Rudio che a metà ottocento fu protagonista e testimone di eventi tra i più significativi del nostro Risorgimento.

Questi si trovava a Milano durante le cinque giornate, combattè per la difesa della Venezia di Manin e per la Repubblica romana. Superò indenne epidemie e naufragi vivendo avventure di ogni tipo che lo portarono infine negli Stati Uniti, dove si schierò a fianco degli unionisti prima durante la guerra di secessione e fu inquadrato più tardi nel settimo cavalleggeri di Custer.

Sullo sfondo della sua avvincente storia trovano posto anche delle suggestioni e un gran numero di comparse notevoli, persino un inedito Alessandro Manzoni, che realmente assistettero agli avvenimenti di quegli anni così turbolenti.

A Milano si svolge in particolare la prima parte dell’opera, dal momento che, insieme al fratello, di Rudio frequentava nel 1848 l’allora imperial-regio collegio dei cadetti di San Luca, e visse in prima persona gli eventi che precedettero ed accompagnarono la sollevazione della città. A Varese il protagonista risiede per qualche tempo, ospite del suo amico Trolli, che lo ha accompagnato nel corso di una delle sue avventure.

Venerdi 24 maggio alle 18 a Varese in libreria Feltrinelli, l’autore presenterà il libro nel corso di un evento che ha il patrocinio del comune di Varese e che viene promosso dall’associazione La Varese Nascosta e dall’associazione Varese per l’Italia XXVI Maggio 1859 nei giorni della storica battaglia di Biumo.