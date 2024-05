“La via Leonardo Da Vinci è privata, quella delibera non è mai stata approvata in Consiglio comunale”

La questione è delicata e complessa, oggetto di un processo ancora in corso. Ora però è diventata anche argomento della campagna elettorale a Gazzada Schianno.

Il riferimento è ormai alla nota vicenda dell’asfaltatura di via Leonardo Da Vinci: lavori per circa 19 mila euro a Gazzada Schianno eseguiti nel luglio del 2021 fra cui un tratto di strada non comunale. Il fatto figura nella richiesta di rinvio a giudizio che la Procura di Varese aveva presentato alla chiusura delle indagini, e che vede ora a processo quattro imputati per il reato di “peculato“ (fra cui figura anche il sindaco di Gazzada Schianno in carica, Paolo Trevisan e due suoi assessori), uno dei quali anche per quello di “falso” (qui l’articolo).

Il sindaco ha reso noto nei giorni scorsi l’esistenza di una delibera che dimostrerebbe che la via è comunale (qui la delibera integrale); oggi arriva replica della Lista il Paese in Comune che ha come candidato sindaco Stefano Frattini.

Ecco il testo integrale

Con stupore apprendiamo dagli organi di stampa delle dichiarazioni rilasciate dal Sindaco Trevisan in merito al procedimento penale che lo vede imputato davanti al Tribunale di Varese.

Che la Via Leonardo da Vinci sia pubblica e non privata è una mera affermazione del Sindaco, non supportata da alcun provvedimento amministrativo.

Come di pubblica conoscenza, la Procura della Repubblica aveva aperto, a suo tempo, a seguito di denuncia e successive indagini, un procedimento penale che oggi non è ancora concluso e continuerà a settembre.

Rimaniamo sorpresi del fatto che chi ha amministrato il Comune negli ultimi anni non conosca il significato di “atto di indirizzo” di una Giunta Comunale, significato che qualunque cittadino può agevolmente reperire anche su internet.

Ed infatti la delibera di G.C. del 2017, cui Trevisan si riferisce, è un semplice “atto di indirizzo”per la dichiarazione di uso pubblico di alcune vie, tra cui la via Leonardo Da Vinci.

Come noto un “atto di indirizzo” per diventare ATTUATIVO necessita di un successivo iter amministrativo da parte degli uffici competenti (come da Art.49 del TUEL) e da concludersi con una successiva DELIBERA di approvazione definitiva del CONSIGLIO Comunale, per trasformare a tutti gli effetti la via da privata in pubblica.

Questo iter, come a conoscenza del sindaco Trevisan, non è mai stato attivato, pertanto OGGI la Via Leonardo da Vinci è ancora accatastata come Via PRIVATA.

Curioso è il fatto che Trevisan, pur consapevole dell’esistenza di questa delibera da tempo, ed infatti la cita durante il consiglio del 10 gennaio 2022, solo oggi la porti a conoscenza a mezzo stampa; sarà forse dovuto all’approssimarsi delle elezioni amministrative comunali?

Quello che ci dispiace più di ogni altro fatto è che il sindaco Trevisan cerchi di gettare fumo negli occhi dei cittadini, prendendoli in giro con esternazioni e scritti che non hanno alcun fondamento.

I cittadini di Gazzada Schianno meritano sicuramente più rispetto, e proprio per questo noi non ci presteremo ad alimentare altre sterili polemiche.

Proseguiamo a testa alta nella nostra campagna elettorale, con impegno, serietà e passione pensando solamente al bene dell’intera Comunità di Gazzada Schianno.

La Lista il PAESE IN COMUNE