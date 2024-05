L’architetto del Padiglione Zero di Expo ridisegnerà il Museo della Collegiata di Castiglione Olona

Il Sesto Centenario della Collegiata, che culminerà con l’anniversario della consacrazione il 25 marzo 1425, ha offerto numerose opportunità per riscoprire i valori storici, artistici e ideali del passato. Ora, grazie a un significativo contributo ottenuto nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il futuro della Collegiata si presenta altrettanto promettente. La Parrocchia Beata Vergine del Rosario di Castiglione Olona ha ricevuto importanti fondi dal Ministero della Cultura per il Museo della Collegiata. Su quasi 3.000 domande presentate, di cui 358 in Lombardia, il programma di crescita del Museo della Collegiata è stato finanziato, rappresentando un passo cruciale per lo sviluppo futuro dell’intero complesso.

Il cuore del progetto è il concept design realizzato da AMDL CIRCLE, lo studio dell’architetto Michele De Lucchi, noto a livello internazionale. Con oltre quarant’anni di esperienza, AMDL CIRCLE ha realizzato opere come il Padiglione Zero di Expo 2015 e l’UniCredit Pavilion a Milano, nonché progetti per musei come la Triennale Milano e il Neues Museum di Berlino. La collaborazione tra l’Arciprete don Ambrogio Cortesi e Michele De Lucchi mira a rendere l’esperienza di visita al Museo della Collegiata più chiara e coinvolgente, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e al rispetto del contesto storico.

Grazie ai fondi ottenuti, è stata effettuata una dettagliata mappatura digitale del Complesso della Collegiata tramite laser scanner, ad opera di Akigeo dell’architetto Giorgio Peverelli. Questo processo ha permesso l’acquisizione di dati geometrici 3D, facilitando la conservazione e la pianificazione di nuovi percorsi di visita. Laura Marazzi, conservatrice del Museo, sottolinea come questa acquisizione millimetrica del Complesso aiuti non solo nella conservazione, ma anche nella creazione di un dialogo costruttivo con le autorità di tutela, rappresentate dal Soprintendente architetto Giuseppe Stolfi e dal funzionario architetto Roberto Nessi.

Il finanziamento ottenuto rappresenta un importante traguardo per il Complesso della Collegiata e per tutta la comunità di Castiglione Olona. Dario Poretti, Direttore del Museo, esprime l’entusiasmo per il futuro: «I festeggiamenti per il sesto centenario della Collegiata spalancano una porta sul futuro. Questo anniversario è stato occasione non solo per riscoprire chi siamo e da dove veniamo, ma soprattutto per progettare l’avvenire promettente che ci attende. Per questo ci siamo rivolti a AMDL CIRCLE e Michele De Lucchi, per continuare quell’abitudine all’eccellenza che non si esaurisce in un atto, ma si coltiva a Castiglione sin dal Quattrocento. Desideriamo che questo nuovo inizio possa stimolare l’intera Città a riscoprire la sua Collegiata e a sostenerla».

«Il lavoro che stiamo conducendo con AMDL CIRCLE e Michele De Lucchi porterà un nuovo respiro al percorso di visita, all’insegna della sostenibilità e nel rispetto del contesto storico e naturale in cui questo bene monumentale è fiorito 600 anni fa –afferma don Cortesi-. Stiamo condividendo intensamente una visione di ecologia integrale, il cui manifesto si trova nell’enciclica Laudato Sì, versione contemporanea di quell’umanesimo cristiano di cui il Cardinal Branda fu efficace testimone nel suo tempo«.