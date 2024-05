L’Osvi B conquista la Csi Varese Cup

È l’Osvi B la squadra vincitrice dell’edizione 2024 della Csi Varese Cup, la competizione nata nel 2014 da un’idea di VareseNews e de “La Gazzetta del Csi” inizialmente intitolata proprio “Trofeo VareseNews”.

Nelle final four giocate sul sintetico di Oggiona, la squadra dell’Oratorio San Vittore di Varese ha dovuto prima vincere il derby contro l’Osvi A 3-1 e poi superare in finale la Fulgor Cairate – che in semifinale aveva superato 4-1 la Real Busto – ai rigori dopo il 3-3 sul campo.

«La stagione era cominciata molto male: solo nove punti alla chiusura del girone di andata. Avevamo cominciato con ben altre aspettative e il confronto con la realtà è stato duro – commentano dalla società -. Nella pausa ci siamo ricompattati e, grazie anche al cambio di modulo, abbiamo ritrovato la serenità per arrivare addirittura quarti in campionato. Anche in coppa, passati i primi turni, siamo riusciti a cambiare passo ed è stata una cavalcata stupenda, culminata con il gol all’ultimo secondo che ci ha permesso di andare ai rigori»

«Dedichiamo questo successo a Fabio Ricci e Romeo Triacca che hanno fondato la squadra nel 2009 e sono ancora sostenitori accaniti e a mister Mazzarino, allenatore storico che ha fatto la differenza per tanti di noi. Infine un grazie a Luigi Bosoni, presidente della società. Alla premiazione era visibilmente emozionato, speriamo di averlo reso orgoglioso dato il suo grande impegno e i tanti grattacapi che gli abbiamo fatto passare in questo lunghissimo percorso».