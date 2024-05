Marco Bortolussi torna in campo per un secondo mandato: “Insieme per Crosio”

Il sindaco uscente di Crosio della Valle, Marco Bortolussi, ha annunciato il suo ritorno in campo, guidando ancora una volta il gruppo “Insieme per Crosio”. La decisione era abbastanza scontata ed è stata accolta con favore dalla sua squadra.

«Insieme per Crosio ha deciso di continuare il proprio percorso amministrativo, ricandidandosi per un secondo mandato – dice Bortolussi-. Io mi sono reso disponibile per ricoprire nuovamente il ruolo di primo cittadino».

Riflettendo sul percorso fin qui compiuto, Bortolussi ha sottolineato il passaggio dalla fase di proposta alla concretizzazione dei progetti: «Cinque anni fa il nostro programma era ricco di proposte e progetti. Oggi, quelle proposte e quei progetti sono in gran parte diventati realtà».

Tuttavia, nonostante i successi ottenuti, il sindaco riconosce che vi è ancora molto da fare per il bene del paese: «Crediamo però di avere ancora del lavoro da fare per il nostro paese e per questo chiediamo ai nostri cittadini di rinnovarci la loro fiducia».

