Operaio sale su una gru a Rescaldina e minaccia di buttarsi

Ore di tensione a Rescaldina, dove nella mattinata di mercoledì 29 maggio un operaio è salito su una gru in un cantiere in via Colombo minacciando di lanciarsi nel vuoto. Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno, Vigili del Fuoco e Carabinieri.

L’uomo, un 40enne di nazionalità ucraina che si trova tuttora sulla gru, lamenta di non essere pagato da mesi, tanto che a più riprese ha urlato «bonifico a tutti». In corso le trattative per farlo scendere. Anche Filca Cisl, Feneal Uil e Fillea Cgil si stanno muovendo insieme per cercare una soluzione. «È da tempo che stiamo accusando problemi in questo cantiere – precisa Agron Hysaj segreterio Fillea Cgil Ticino Olona -. Più volte i lavoratori hanno protestato per mancati pagamenti o sicurezza sul lavoro. L’azienda ha in corso anche una trattativa a Monza. Purtroppo questi lavoratori non si sono mai rivolti direttamente a noi».

Il sindacalista ha anche sottolineato che questo genere di situazioni sono favorite anche dalla «mancanza di ispettori. Noi sindacati non siamo controllori, il nostro compito è quello di dar voce ai lavoratori facendo valere i loro diritti. Proseguiremo a monitorare questa vicenda e invitiamo i lavoratori a rivolgersi alle parti sindacali».

Sarebbero in tutto sei i lavoratori coinvolti nelle difficoltà del cantiere, per cui già in passato c’erano stati scioperi e dove ultimamente si lavorava ad intermittenza. «Siamo solidali con questi operai – sottolineano due lavoratori che gravitano intorno al cantiere -. Non auguriamo a nessuno di non ricevere lo stipendio per tre mesi. Non dovrebbe mai succedere, una situazione tragica».