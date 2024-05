Pinuccia Mandelli, “un secondo mandato a Cunardo per completare e ampliare i progetti per il paese“

Giuseppina Mandelli D’Agostini, per tutti Pinuccia, 66 anni, diploma di ragioniera con esperienza da bancaria, ha lasciato il lavoro anni fa per occuparsi della famiglia. Due figli ormai adulti, una nipotina di quasi due anni con tripla nazionalità residente a Berlino, un marito che “sopporta” i malumori nelle giornate in cui nulla sembra funzionare. Poco tempo libero, ma qualche “lavoretto” creativo sempre avviato. Da sempre impegnata in Parrocchia e nell’Oratorio, nel 2000 responsabile di un progetto educativo “spazio blu” e nel 2005 coordinatrice all’apertura del Centro di Ascolto Caritas di Cunardo. Prima esperienza amministrativa nel 2006 da consigliere di minoranza in sostituzione di un dimissionario a metà mandato. Assessore ai Servizi Sociali dal 2009 al 2014, vicesindaco dal 2014 al 2019, Sindaco a tempo pieno dal 2019 ad oggi.

Perché la sua ricandidatura, e in che modo ha scelto la sua squadra

«Chiedo un secondo mandato per completare, continuare e ampliare opere e progetti. La lista che chiede fiducia ai cunardesi comprende 4 “uscenti” e 7 “nuovi” tutti motivati e convinti nel voler contribuire al miglioramento e alla crescita della comunità individuati per disponibilità, competenze e soprattutto passione per il “bene comune” con un’attenzione particolare nel coinvolgimento di giovani».

Qualche progetto a “budget zero” per il Comune

«Difficile lavorare con “budget zero” ma si potranno continuare e rafforzare le collaborazioni con la scuola per una precoce educazione civica, con le forze dell’ordine per il presidio del territorio e con il terzo settore per l’arricchimento della comunità».

Progetti a medio e lungo termine

«A medio e lungo termine abbiamo in programma di completare e ampliare quanto avviato in termini di sicurezza per i pedoni e i veicoli lungo le due SP che attraversano il paese, in particolare con una nuova rotonda all’incrocio tra via Foscolo, Garibaldi e Martiri Ungheresi. Si implementerà il sistema di videosorveglianza e proporrà il “controllo di vicinato”. Si darà completamento ai progetti nel centro storico (Via Manzoni, Monte Nero, Monte Santo, corte di Raglio). Verranno realizzati interventi (in parte già progettati e finanziati) di cura e ripristino del patrimonio forestale

Continuerà il lavoro di prevenzione del dissesto idrogeologico e degli allagamenti. Si attuerà una forte sensibilizzazione sulla corretta gestione dei rifiuti. Si porrà ancora più attenzione alla valorizzazione e manutenzione dei percorsi ciclopedonali. Si posizioneranno colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. E’ già in fase di studio l’ammodernamento della pubblica illuminazione; continueranno i contributi per le riqualificazioni delle facciate e delle pavimentazioni. Si procederà all’aggiornamento della numerazione civica. Si porrà attenzione al sistema economico cunardese con attività di sostegno e marketing potenziando il distretto del commercio. Continueranno gli interventi di manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico, della palestra comunale e di tutto il patrimonio. Sarà mantenuta la convenzione con la scuola materna, valorizzata e promossa l’attività della biblioteca comunale e delle associazioni. Proseguiranno i progetti educativi e ludici a contrasto del disagio giovanile con attenzione all’educazione digitale presso l’ex lavatoio nuovo centro d’aggregazione intergenerazionale. Massima attenzione verrà riservata alle politiche socio-assistenziali che si adegueranno alle esigenze di una società in evoluzione».

Come convincerà i suoi elettori a votarla?

«Molti elettori hanno avuto modo di conoscermi (con pregi e difetti) negli anni in cui sono stata presente e disponibile. Chiedo nuovamente fiducia per aver modo di rendere concreto l’attaccamento al mio paese con tanti progetti condivisi con una nuova squadra».