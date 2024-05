Prescrizione e assoluzione per l’inchiesta sullo sfruttamento delle badanti fra Gavirate e Varese

C’era stato il racconto dell’arrivo in Italia dopo gli interminabili viaggi in pullman dalla Romania per venire ad assistere anziani italiani, la ricostruzione delle condizioni all’arrivo nel nostro paese e alla prima permanenza con persone che dormiamo anche in 10 in una stanza in appartamenti di Varese prima dello “smistamento” a casa del clienti.

Qualcuno ha parlato. E i sospetti sono diventati materia per un’indagine che dieci anni fa portò a scoprire un sospetto “racket delle badanti” a Varese, in particolare attraverso due realtà dell’assistenza a Gavirate e Gallarate.

Per quel processo che vedeva imputate cinque persone è arrivato il verdetto: per l’accusa di associazione a delinquere il reato è estinto per sopravvenuta prescrizione (cioè la mancanza di interesse da parte dello stato, per l’enorme tempo trascorso, a perseguire un determinato reato) mentre per l’altro capo di imputazione, quello di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro“ il giudice ha valutato l’assoluzione “perché il fatto non sussiste”.

Alcune delle badanti coinvolte in questa vicenda si erano costituite parte civile (avvocato Andrea Toppi). I due imputati rimasti nel filone principale del processo, un 68 enne italiano e una rumena di 48 anni, erano difesi dagli avvocati Fabrizio Piarulli e Irene Visconti.