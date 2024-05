Quindicenne ferito in un incidente stradale a Cocquio Trevisago

È di un ragazzino di 15 anni ferito e soccorso dal 118 il bilancio dell’incidente stradale avvenuto a Cocquio Trevisago nel primo pomeriggio di giovedì. Il fatto è avvenuto alle 13.40 in via Milano, il nome della statale 394 che collega in quel punto Gavirate a Cocquio Trevisago non distante da un incrocio con la viabilità secondaria.

Qui si è verificato l’incidente tra un’auto e una moto che ha visto avere la peggio il giovane soccorso in codice giallo.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Varese oltre a due mezzi del soccorso sanitario, ambulanza della croce rossa italiana e automedica.

Il traffico è rimasto a lungo paralizzato per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso.