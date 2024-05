Quinto raduno Land Rover Autosalone Internazionale

Domenica 21 aprile, oltre 40 equipaggi hanno partecipato alla quinta edizione del “Raduno Land Rover Autosalone Internazionale” nella splendida tenuta del Borgo di Mustonate a Varese.

I partecipanti, secondo la nuova strategia House of Brands di Land Rover, sono stati suddivisi in gruppi, Range Rover, Defender e Discovery; per ciascuna delle categorie sono stati premiati tre equipaggi con merchandising ufficiale e premi gentilmente messi a disposizione dagli sponsor, in una giornata all’insegna del divertimento e della sportività.

PROVA DI GUIDA TRIAL

Ispirato alla specialità delle competizioni tipiche del mondo off road, la prova di trial consiste nell’affrontare, alla guida di un veicolo 4×4, un percorso a “porte” numerate allestito su un terreno accidentato.

Caratteristica della prova non è la velocità, ma la perizia di chi è al volante. La spettacolarità della prova è garantita dai particolari assetti che le vetture assumono nei passaggi tra le porte e la possibilità, anche da parte del pubblico, di seguire le evoluzioni dei piloti alla guida.

RUBA BANDIERA

Prova molto spettacolare che consiste in un “duello” tra due veicoli 4×4 che procedendo in senso opposto su percorsi attigui e paralleli, cercano di raggiungere per primi e “rubare” una bandiera appesa al centro tra i due tracciati, operazione affidata al passeggero.

A rendere il tutto ancor più spettacolare sono i passaggi tecnici lungo il percorso, come buche o slalom tra balle di fieno (per limitare la velocità) oppure, condizioni meteo permettendo, il fango che rende molto difficile la trazione e il controllo direzionale del veicolo.

La prova, svolgendosi in un’area relativamente contenuta, permette al pubblico di assistere allo spettacolare “scontro”

SLALOM DI PRECISIONE

La prova consiste nell’effettuare un percorso, attraverso delle porte costituite da palline appese e coni posizionati in terra, questi non dovranno essere toccati. Inoltre, sul cofano della vettura, l’equipaggio trasporterà un contenitore con palline da tennis, in maniera precaria (da non far cadere).

PROVA DELL’ANELLO

Lo scopo della prova consiste nell’entrare e uscire dall’anello, creato appositamente con una sola entrata, sempre con la parte anteriore della vettura.

Il guidatore dovrà quindi svolgere tutte le manovre necessarie affinché possa compiere la rotazione che lo porterà ad avere l’uscita davanti a sé, ovviamente evitando di toccare ogni parte dell’anello e con un limite di tempo fissato a 4 minuti, oltre il quale la prova sarà interrotta.

Sponsor della giornata Falconeri, Micheletti Gioielleria, Estetic Clinique.