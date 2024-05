Sei appuntamenti a Malnate con Nadia Cannito e le liste della coalizione

La coalizione della candidata sindaca Nadia Cannito (Pd Malnate, Lista Insieme, ViviAmo Malnate e La Malnate che Verrà) ha stilato un programma di sei incontri, dal 16 maggio al 6 giugno, vigilia del fine settimana elettorale.

La serie di eventi prenderà il via giovedì 16 maggio alle ore 20:45 al Bocciodromo di Via Bernasconi, dove si parlerà delle persone al centro delle politiche della città con l’incontro intitolato “Malnate, le persone al centro”. Seguirà una seconda serata il 21 maggio alle ore 20:30 al Parco Albostar, Villa Rossi, con focus su “Malnate città sicura e i suoi servizi”.

Il 27 maggio, sempre alle ore 20:30, l’appuntamento si sposta in piazza Bai a Gurone per discutere di “Malnate e il suo territorio”, evidenziando le questioni legate allo sviluppo e alla gestione territoriale. Il 3 giugno, ancora alle ore 20:30 ma in piazza Tessitrici, si terrà un incontro dal titolo “Malnate città attiva, rendicontazione e partecipazione”, che mira a trasparenza e coinvolgimento dei cittadini nella vita attiva della città.

Il ciclo di incontri si concluderà il 6 giugno alle ore 18:00 in piazza Rosselli con un grande evento di chiusura della campagna elettorale, “Malnate città da vivere”, dove verranno raccolte le impressioni e le aspettative dei cittadini, con lo scopo di rafforzare il dialogo e la partecipazione comunitaria.