Stretta di mano “diabolica” a Cantello, assolto l’imprenditore a processo

Era stato denunciato da due ispettrici del lavoro arrivate nella sua azienda di Cantello per verificare che fossero mantenute e rispettate tutte le norme previste dai contratti, in particolare il posizionamento di una telecamera per alcuni furti subiti nei giorni prima.

Al momento di andare via, l’imprenditore aveva aveva stretto le mani alle due ispettrici che si erano sentite minacciate dalla “presa d’acciaio”.

L’imputato è stato oggi, 8 maggio, assolto perché il fatto non sussiste. L’imprenditore è difeso dall’avvocato Stefano Ghilotti del foro di Varese. La vicenda aveva fatto il giro delle cronache dei giornali per la particolarità del caso. Oggi la sentenza del giudice monocratico di Varese.