Tradate e l’Europa, aperitivo con il candidato sindaco Vanzulli e i candidati alle europee Gori e Tinagli

Proseguono gli appuntamenti elettorali di Pietro Vanzulli, candidato sindaco di Tradate sostenuto dalla sua lista civica “Tradate Futura”, dal Pd e dalla lista civica “Partecipare sempre”.

Questa sera alle 18 al Mood Cafè di via Passerini 16 (sulla Varesina) saranno ospiti di Vanzulli per un aperitivo aperto a tutti, i candidati del Pd alle elezioni europee Giorgio Gori (sindaco di Bergamo) e Irene Tinagli, eurodeputata al Parlamento europeo per il Partito Democratico dal 2019, dove presiede la Commissione per i problemi economici e monetari.

L’incontro sarà l’occasione per discutere temi cittadini ma anche delle proposte a livello a livello più ampio che sono i punti focali del programma di Gori e Tinagli per l’Europa.

Altri impegni attendono Vanzulli nei prossimi giorni. Domani, martedì 7 maggio, alle 21 a Villa Truffini parteciperà all’incontro pubblico sul tema “La sanità nella nostra realtà territoriale”, organizzato da Partecipare sempre.

Domenica 12 maggio la lista “Tradate Futura” ha organizzato una camminata nel parco Pineta con il candidato sindaco. Si parte alle 15 dal parcheggio dell’Osservatorio, in via Dei Ronchi.

Mercoledì 15 maggio, dalle 16,30 alle 19, sempre a Villa Truffini, “Tradate Futura” organizza un momento dedicato alle famiglie, con la presentazione di due libri: “Storie di musicisti famosi per bambini (e genitori curiosi)” di Maria Roberta Alfano e Caterina Petrioli, e “Storie di artisti famosi per bambini (e genitori curiosi)” di Eleonora Lizzul e Silvia Baroncelli, con la partecipazione di due delle autrici.

(Nella foto: i candidati alle elezioni europee Giorgio Gori e Irene Tinagli)