Un concorso per raccontare la trasformazione e i passaggi epocali di Gerenzano

“Frammenti di storia attorno a noi”. È questo il titolo del concorso indetto a Gerenzano dalla cooperativa Scelag e dalla Pro Loco, con il patrocinio del Comune, che ha l’obiettivo di esplorare alcuni passaggi epocali che hanno interessato il territorio comunale.

Tra i passaggi più significativi il passaggio dalla civiltà contadina a quella industriale, dal crollo del modello industriale del tessile, con la chiusura di tutte le fabbriche, alla città residenziale capace di attrarre abitanti per la presenza ancora diffusa di verde e la facilità di collegamento con i centri maggiori, fra cui Milano.

Obiettivo del concorso è ricostruire una trama dei cambiamenti attraverso frammenti di memoria individuale, rielaborati artisticamente e accompagnati da un breve testo che ne motivi la scelta.

Chi vorrà partecipare è quindi invitato a contribuire con i propri lavori alla costruzione di una storia collettiva per trarre ispirazione per il futuro. Il concorso è aperto a tutti, senza limiti di età, provenienza o esperienza artistica. È un’occasione per condividere storie personali, dare voce a memorie collettive e contribuire a preservare un patrimonio culturale prezioso.

I partecipanti sono invitati ad interpretare liberamente il tema del concorso secondo la propria sensibilità e la propria inclinazione.

Gli elaborati saranno suddivisi nelle seguenti aree: – A. area letteraria: poesia e racconto – B. area grafico-visiva: pittura, scultura e installazioni, fotografia, video. – C. area storica. Testimonianze materiali.

La partecipazione è gratuita e i termini del concorso e il modulo di iscrizione si trovano su Facebook alla pagina “liberamente e circolo@scelag” e sul sito della cooperativa: www.coopscelag,it oppure potete riceverla scrivendo a liberamente@coopscelag.it.

I tempi sono i seguenti: apertura immediata del concorso, si potranno inviare gli elaborati fino a 25 ottobre 2024, mentre le premiazioni saranno assegnate in occasione della mostra che sarà allestita entro fine anno.