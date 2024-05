“Un premio letterario dedicato a Gianni Rodari” la proposta del candidato sindaco Gianni Lucchina

Tra i punti in programma della lista civica Vivere Gavirate, guidata dal candidato sindaco Gianni Lucchina, uno riguarda il premio letterario a Gianni Rodari, autore che tutti abbiamo imparato ad apprezzare fin da bambini.

«In un tributo sentito a uno dei grandi maestri della letteratura per l’infanzia, vogliamo costruire il “Premio Letteratura d’Infanzia Gianni Rodari”. Questo premio è dedicato alla memoria e all’eredità di un luminare nel campo della narrazione per bambini, il cui spirito creativo ha ispirato generazioni di giovani lettori e scrittori – afferma Lucchina – Rodari, con la sua straordinaria capacità di intrecciare fantasia e insegnamento, ci ha regalato opere intramontabili che hanno segnato la letteratura per l’infanzia. Le sue storie, sempre sorprendenti e piene di allegria, hanno aperto porte verso mondi immaginari, stimolando la creatività e la curiosità dei più giovani».

«Il “Premio Letteratura d’Infanzia Gianni Rodari” – prosegue Lucchina – mira a celebrare e riconoscere gli autori contemporanei che continuano a portare avanti la tradizione dello scrittore, creando storie coinvolgenti e educative per i bambini di oggi. Un premio che vuole essere uno stimolo per gli scrittori a coltivare la magia delle narrazioni che catturano l’immaginazione e promuovono la crescita intellettuale dei giovani lettori».

«Il premio sarà assegnato in diverse categorie, comprese storie illustrate, racconti interattivi e romanzi per giovani lettori. Ogni categoria riflette l’ampia gamma di contributi che gli autori possono portare al mondo dell’infanzia, ispirandosi all’eredità di Gianni Rodari. Una giuria composta da esperti del settore e appassionati di letteratura per l’infanzia valuterà le opere in concorso. Saranno premiate quelle storie che, in modo straordinario, catturano l’attenzione dei giovani lettori e trasmettono valori educativi in modo stimolante e coinvolgente».