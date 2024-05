Un quadro di Renoir compare sui muri di Corgeno

Un nuovo murale abbellisce le strade di Vergiate. Nella mattinata di sabato 4 maggio a Corgeno è stata inaugurata l’ultima creazione dell’artista Cristina Destri dell’associazione EmozionArte: una riproduzione di In barca sulla Senna: opera del pittore francese Pierre-Auguste Renoir.

Il quadro ritrae uno scorcio della Senna, vicino a Parigi. In primo piano, il fiume con le canne dipinte a grandi tratti, e in fondo, una riva di alberi. Al centro, della tela, delle ragazze vestite di bianco sulla loro “yole”, una piccola imbarcazione leggera. Renoir praticava la tecnica del lavoro all’aperto, reso possibile a metà del secolo XIX, grazie all’invenzione dei tubetti di colore a olio. L’artista si era portato dietro probabilmente solo otto colori: gli unici riscontrabili sulla tela. Si tratta di colori intensi, che l’artista spesso non mischiava neanche, attingendoli direttamente dal tubetto, in modo da ottenerne la massima brillantezza e il massimo contrasto.

L’inaugurazione del murale nella mattina di sabato

«Grazie all’artista Cristina Destri – ha affermato il sindaco di Vergiate Daniele Parrino – che ancora una volta, gratuitamente, ha offerto la sua arte per valorizzare e abbellire il nostro paese. Ringraziamo anche i proprietari dell’edificio che ci hanno concesso di utilizzare una parete del loro immobile. Da parte nostra continueremo il nostro impegno di rendere Vergiate un piccolo “museo a cielo aperto”, estendendo questo progetto anche alle altre frazioni, perché riteniamo che l’arte, attraverso la sua bellezza, riesca a toccare le corde più profonde dell’animo umano, suscitando emozioni».