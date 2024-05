Una conferenza all’Insubria sui disturbi della nutrizione nel programma di “Tra Ville di Giardini”

L’Università dell’Insubria è tra i partner dell’undicesima edizione della manifestazione podistica “Tra ville e giardini”, promossa dall’associazione Runners Varese e in programma venerdì 14 giugno a Varese: una corsa serale tra i gioielli della Città Giardino aperta a tutti, atleti e non, con partenza alle ore 20 dai Giardini Estensi. Il logo dell’Ateneo comparirà su maglie, borracce e kit della gara competitiva di circa 11,8 km, inserita nel calendario Fidal, che sarà affiancata da una gara non competitiva di circa 7,8 km per gli amatori.

Come da tradizione, l’evento ha un tema e una finalità benefica: quest’anno l’obiettivo è di sensibilizzare i partecipanti sui Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, Dna, che rappresentano un problema di salute pubblica per la crescente incidenza di questi sintomi nella popolazione giovanile, l’abbassamento dell’età di insorgenza e l’aumento del 36% dei casi durante la pandemia Covid 19.

L’Università dell’Insubria si inserisce nel programma della manifestazione con la conferenza “Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (Dna). Il punto sui percorsi di cura e sulle nuove opportunità”, ospitata mercoledì 12 giugno alle ore 21 al Salone Estense di Varese e organizzata dal Dipartimento di Medicina e innovazione tecnologica diretto dal professor Giulio Carcano, che porterà i saluti alla serata con il sindaco di Varese Davide Galimberti e il presidente della Commissione sanità di Regione Lombardia Emanuele Monti.

La conferenza è moderata da Marina Protasoni, professoressa associata di Anatomia umana, e si apre con l’intervento di Eugenia Dozio, dietista clinica del Dimit e coordinatrice scientifica di Villa Miralago, che parla di “Quando il cibo diventa il nemico: i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione”. Il tema viene poi affrontato in una tavola rotonda con: Camilla Callegari, direttrice della Scuola di specializzazione in Psichiatria dell’Insubria, direttrice del Dipartimento di Salute mentale e dipendenze, Asst Sette Laghi; Tiziana Carigi, dirigente medico Neuropsichiatria infantile, Asst Sette Laghi; Eugenia Trotti, medico psicoterapeuta, professoressa aggregata di Psicologia clinica, Dimit; Rina G. Russo, psichiatra direttore sanitario di Villa Miralago; Erika Minazzi, psicoanalista presidente di Jonas Varese, docente Spic. Partecipano inoltre: Nicola Mandrisi, presidente di Runner Varese, Giorgio Brugo, presidente di Lions Varese Host, Alberto Pozzoli, presidente della Fondazione Ananke, Cinzia Fumagalli, presidente della Fondazione Ananke Family, Marilisa Luinetti, presidente di Ilfilolilla.

La Varese Runners destinerà il ricavato dell’evento a Ilfilolilla, Ananke Family, Fondazione Ananke e Jonas Varese che hanno come scopo principale la prevenzione, lo studio, la ricerca nel campo dei Dna; si potrà inoltre contribuire alla causa anche acquistando una speciale maglia “gadget”.

Le iscrizioni sono già aperte e si chiudono la sera prima delle gare o al raggiungimento di massimo 350 partecipanti per la gara competitiva e 400 per quella non competitiva.