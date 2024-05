Una settimana di quasi “tregua“, ma nel primo weekend di giugno torneranno i temporali

No, non c’è nessun “sospiro di sollievo” da tirare, nessuna pagina da voltare sotto il profilo meteo-psicologico, con l’arrivo di giugno: addirittura il Centro geofisico prealpino parla dell’arrivo di una nuova «fase» di tempo piovoso. Non una bella notizia per i meteoropatici, ma succede. E anche per gli amanti del caldo si dovrà aspettare: le massime per la settimana entrante mai supereranno i 25 gradi, con un approdo, verso il finire della settimana, verso i 18.

SITUAZIONE

Dunque la situazione: «Un vortice depressionario sulle Isole Britanniche mantiene tempo variabile sul Nord Italia con transito di una perturbazione fino a domani mattina. La bassa pressione scenderà verso il Tirreno tra giovedì e sabato con probabile peggioramento e nuova fase di tempo piovoso».

LE PREVISIONI

Lunedì cielo via via molto nuvoloso con ancora schiarite soleggiate al mattino sulla pianura padana. Qualche pioggia ad iniziare dalle Prealpi, più diffuse anche alla pianura nel corso del pomeriggio e in serata con possibili temporali.

Martedì “di primo mattino residue piogge, soprattutto all’Est, dopo i temporali della notte. In giornata abbastanza soleggiato, con annuvolamenti lungo i rilievi dove sarà ancora possibile qualche rovescio isolato nel pomeriggio“.

Mercoledì “in parte soleggiato con nuvolosità in aumento dal Piemonte. Più nuvole su Alpi e Prealpi dove si potranno verificare alcune piogge. In pianura probabilmente asciutto“.

LA TENDENZA

Giovedì 30 e venerdì 31 maggio: cielo molto nuvoloso con piogge o temporali sparsi. Più fresco, massime verso 18/20°C.