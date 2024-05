Un’estate a teatro con la diciottesima edizione del Festival Terra e Laghi

Dal primo di giugno al 22 novembre, 88 spettacoli teatrali rappresentati in 65 comuni all’interno di 5 regioni italiane e 7 paesi europei. La diciottesima edizione del Festival Terre e Laghi, con la direzione artistica di Silvia Priori del Teatro Blu, è stata svelata alla presenza della Fondazione Cariplo, storico partner benefico, del Comune di Varese che ospiterà la prima data, l’1 giugno, con Butterfly – La Penelope Orientale del Teatro Blu per celebrare il centenario di Puccini, e tante compagnie teatrali, volti conosciuti e nuovi, del ricco cartellone.

« Questo Festival è un ponte che unisce la macro regione alpina – ha spiegato Silvia Priori – frutto del lavoro di un anno di sinergie, connessioni e relazioni nel settore pubblico e privato. Siamo partiti 18 anni fa con una rete di 10 comuni e siamo cresciuti fino a ricoprire tutta l’alta Italia e le regioni di confine promuovendo un turismo culturale che porta con sé le bellezze dei luoghi che ospitano gli spettacoli: siti Unesco, aree archeologiche, castelli, ville, cortili settecenteschi, parchi secolari, anfiteatri naturali, piazze, centri storici e teatri».

Un valore ricordato anche dai Presidenti lombardo Fontana e veneto Zaia nei loro saluti letti dalla stessa Priori: « Il Festival Terra e Laghi è un progetto che crea legami di innovazione artistica – ha scritto Attilio Fontana – È un’occasione per gli artisti e un’opportunità di turismo trasfrontaliero», « La macroregione dell’alta Italia è un luogo non isolato ed è abituato a costruire ponti tra genti e culture» ha aggiunto Luca Zaia.

All’interno del calendario anche le tappe del Festival “Piccola Spoleto” a Cadegliano Viconago in quella che fu la casa di Gian Carlo Menotti, tra cui due spettacoli dedicati al teatro classico uno con la Cassandra portata in scena da Silvia Priori e l’altro con i due canti di Penelope dell’Odissea recitati da Maddalena Crippa.

Tanti gli attori e le compagnie che compongono il ricco e vario programma, un’occasione per apprezzare i diversi registri narrativi, la complessa varietà di temi, capaci sempre di far riflettere, come i testi che indagano l’animo umano degli antichi greci, o le dissertazioni su nuove sfide che lo sviluppo tecnologico propone come i “big data” che Laura Curino proporrà il 15 luglio a Lugano con una rivisitazione della Locandiera di Goldoni ma in versione tecnologia attraverso dialoghi e riflessioni di tipo etico condivise con il gruppo del Politecnico.

E, ancora, la conquista del Cervino, ultima vetta italiana a essere conquistata dei 4000 italiani, la storia delle sfida di Carrel e Winter che verrà presentata il 6 luglio a Macugnaga da Roberto Anglisani.

Nel calendario ufficiale anche sette date nel mese di maggio:

ANTEPRIMA FESTIVAL

17 MAGGIO – CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG)

ORE 21.00 – TEATRO DEGLI ABETI DI BRATTO

Teatro Danza

TEATRO BLU (VA) in collaborazione con i KATAKLO’ (MI) FELLINI

Con Silvia Priori e Roberto Gerbolès

Kataklò Acrobatic performers:Niccolò Basile, Federica Cuzzaniti, Lucio Failla, Alessandra Marino, Alessia Trocchianesi

Coreografie: Giulia Staccioli con la collaborazione artistica di Vito Cassano

Testo e regia Silvia Priori e Roberto Gerbolès

24 MAGGIO – TORNO (CO) ORE 11.00 – GIARDINO SCUOLA PRIMARIA

Teatro Family

PANDEMONIUM TEATRO (BG) AAHHMM… PER MANGIARTI MEGLIO!

Con Tiziano e Giulia Manzini

Testo e regia Tiziano Manzini

Voce registrata Walter Maconi

Costumi Emanuela Palazzi

In caso di pioggia: salone interno

24 MAGGIO – BIZZARONE (CO)

Ore 20.30 – PARCO COMUNALE, Viale Unità

Teatro Family

SHINYA MURAYAMA (GIAPPONE) DUDU’ NELLA PREISTORIA

Con Shinya Murayama

Testo e regia Silvia Priori

Prod. Teatro Blu (VA)

In caso di pioggia: www.terraelaghifestival.com

25 MAGGIO – OLTRONA DI SAN MAMETTE (CO)

ORE 21.00 – SANTUARIO

Teatro Prosa

SILVIA PRIORI

ELENA DI SPARTA

Di e con Silvia Priori

Danzatrice Selene Franceschini

Regia Silvia Priorie Renata Coluccini

In caso di pioggia: oratorio parrocchiale

27 MAGGIO – CALOLZIOCORTE (LC)

Ore 20.30 – BIBLIOTECA COMUNALE

Teatro Family

SHINYA MURAYAMA (GIAPPONE) DUDU’ NELLA PREISTORIA

Con Shinya Murayama

Testo e regia Silvia Priori

Prod. Teatro Blu (VA)

In caso di pioggia: Salone biblioteca

29 MAGGIO – SPITTAL AN DER DRAU (AUSTRIA)

ORE 21.00 – CASTELLO DI PORCIA

Teatro Opera

SILVIA PRIORI

BUTTERFLY

Di e con Silvia Priori

Soprano Kaoru Saito

Regia Kuniaki Ida

31 MAGGIO – ISPRA (VA)

ORE 21.00 – PIAZZETTA FERRARIO

Teatro comico

RITA PELUSIO (MI)

EVA, DIARIO DI UNA COSTOLA

Teatro comico

Con Rita Pelusio e Marta Pistocchi (violino)

Regia Marco Rampoldi

Scritto da Rita Pelusio, Marianna Stefanucci, Alessandra Faiella e Riccardo Piferi

Produzione PEM Habitat Teatrali

In caso di pioggia: Sala Serra, via salita San Gabriele, 68

Scarica il programma completo di TERRA E LAGHI 2024