Varesino derubato in centro a Como, denunciate due persone per furto e ricettazione

Disavventura per un 30enne di Varese in centro a Como. Lo scorso sabato 25 maggio, in via Manzoni, un testimone ha riferito di aver visto due stranieri gettare in un cestino un portafogli.

Recuperate le descrizioni, i due sono stati poco dopo rintracciati nella zona dello stadio e accompagnati in Questura, dove nel frattempo era stato rintracciata la parte lesa che formalizzava la denuncia.

Il 30enne ha dichiarato di aver fermato il suo furgone in zona piazza Cavour per delle consegne non accorgendosi del furto del suo portafogli.

Anche il testimone ha riconosciuto tramite un album fotografico i fermati: un 22enne ed un 23enne entrambi tunisini, il primo con regolare permesso di soggiorno mentre il secondo contravventore all’Ordine del Questore emesso da Trapani, sono stati denunciati per furto e ricettazione in concorso.