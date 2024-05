Venerdì 10 maggio appuntamento elettorale a Voltorre con la lista “Vivere Gavirate”

Vivere Gavirate si presenta ai Voltorresi, venerdì 10 maggio 2024 alle ore 20,45 al Bocciodromo. Saranno presenti la lista e il candidato sindaco, Gianni Lucchina.

Una serata di ascolto dove i cittadini tutti potranno porre domande, presentare richieste ed avanzare proposte.

«Quando si parla di Gavirate, spesso si fa riferimento al centro città o alla zona del lungo lago, mentre è meno frequente che l’attenzione si concentri sulle frazioni, come Pozzuolo, Fignano, Armino, ancor più Groppello, Oltrona e Voltorre, parti fondamentali per Gavirate, ognuna con le proprie caratteristiche – spiega Lucchina – Per questo abbiamo voluto fare proprio delle frazioni uno tra i punti centrali del proprio programma elettorale, per ridare a queste zone “«la giusta importanza, devono essere trattate come il centro e noi ci impegneremo in questo senso”».

Tra le attività principali che Lucchina ha inserito nel proprio programma, sono riportare il coinvolgimento attivo degli abitanti, una maggiore illuminazione in prossimità di incroci e strade poco visibili soprattutto a Voltorre e Oltrona, nuove modalità di viabilità da Fignano al centro, investimenti sugli spazi verdi, oltre a diverse iniziative culturali che vedano la partecipazione diretta delle frazioni.

«Ripristinare una corretta viabilità è tra le nostre priorità – specifica Lucchina – oltre a un piano di ristrutturazione di marciapiedi per rendere vivibile le nostre frazioni. Il nostro obiettivo è di portarle dall’essere semplici dormitori a zone con una propria identità, punti vitali e di aggregazioni, oltre a sostenere le attività delle associazioni che oggi operano in quelle realtà, dal punto di vista sia organizzativo che economico».

Il programma integrale di Vivere Gavirate e il calendario con tutte le iniziative previste sono disponibili sul sito www.viveregavirate.com.