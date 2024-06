7 anni di carcere per l’uomo che ubriaco, investì e uccise Valentino Colia

7 anni e quattro mesi di reclusione per aver investito e ucciso, mentre era ubriaco e senza patente valida, un ragazzo di 15 anni, Valentino Colia.

Lo ha deciso il gup di Milano Rossana Mongiardo nel processo con rito abbreviato per omicidio stradale a carico di Bogdan Pasca, 33 anni, per i fatti che si svolsero il 17 luglio del 2023 a Garbagnate Milanese.

Intorno alle 22:30, l’uomo, ubriaco e senza una patente valida, alla guida del suo furgone investì due ragazzi di 15 anni. Valentino Colia, a bordo della sua bici, era stato investito mentre con un’amica attraversavano sulle strisce via Kennedy. Il 15enne era morto sul colpo, scaraventato a 40 metri dal luogo dell’impatto, mentre l’amica, ricoverata con gravi ferite, riuscì a sopravvivere.

In passato Pasca era già stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, proprio per questo la sua patente di guida non risultava più valida.