A Bodio parte il progetto 0-100 e oltre: bambini e anziani camminiano insieme

Siglata la convenzione tra Asilo Sant’Anna e Villa Puricelli (Assistenza Socio Sanitaria Società Cooperativa Sociale per Azioni): il progetto 0 – 100 e oltre può partire.

L’evento istituzionale nella mattinata di giovedì 6 giugno, alla presenza del sindaco Eleonora Paolelli e del vicesindaco Matteo Capuzzi in rappresentanza dell’Amministrazione comunale che ha avuto un ruolo di facilitatore nell’iniziativa, segna l’inizio di una nuova collaborazione che permetterà a bambini e anziani di camminare insieme.

BAMBINI E ANZIANI INSIEME

Oltre all’aspetto economico e strutturale (adeguamento degli spazi agli standard normativi previsti per l’unità di offerta Asilo nido a carico di Villa Puricelli e il versamento annuale, sempre da parte di Villa Puricelli, di un contributo economico a favore dell’Asilo Sant’Anna per integrare le rette di frequenza delle famiglie indigenti), il progetto 0 – 100 e oltre prevede la realizzazione di una serie di progetti che vedano coinvolti in una alleanza sinergica i bambini e gli anziani.

Ad esempio gli ospiti autosufficienti di Villa Puricelli insegneranno la loro professione ai bambini dell’asilo nel progetto “Ti insegno un mestiere” e si recheranno in Asilo per coltivare frutta e verdura nell’Orto didattico dell’asilo, mentre i bambini più grandi dell’asilo faranno altrettanto in struttura per attività orticole con gli ospiti non autosufficienti.

Sedute separate e congiunte di ginnastica e yoga con campane tibetane e gong si svolgeranno sia in Asilo che in Villa Puricelli mentre, in alternanza, per il progetto “Ninna nanna ninna o” bambini e anziani si faranno visita a vicenda per raccontarsi favole prima dei rispettini riposini.

Il Sindaco ringrazia le due parti per aver trovato un punto di incontro per la creazione dell’Asilo nido ma soprattutto di aver gettato le basi per una fattiva collaborazione da cui trarranno giovamento e beneficio tutte le parti coinvolte e la comunità tutta.

Il presidente del Consiglio di amministrazione dell’asilo, don Carlo Colombo, dopo aver benedetto il progetto, le persone e i locali che ospiteranno il Nido, ha sottoscritto con l’Amministratore delegato di Villa Puricelli la Convenzione, ringraziando tutti i presenti per il successo dell’iniziativa.

Graditissima visita dei ragazzi della “Magari domani onlus” che quotidianamente lavorano presso Radio Village Network che hanno presentato il loro lavoro in radio, dove la “qualità… si sente” nonché i loro progetti presso gli asili e, forse, a settembre anche a Villa Puricelli.

PRIMA TAPPA L’EVENOT DEL 15 GIUGNO

Prima tappa del progetto 0-100 e oltre è già settimana prossima, nella giornata di sabato 15 di giugno, quando i bambini alle ore 10.30 faranno la recita di fine anno presso Villa Puricelli e dopo pranzo la festa proseguirà in Asilo.

Il portavoce del Consiglio di amministrazione dell’asilo, Alessandro Ortisi, ha ringraziato Villa Puricelli per aver accettato di sostenere economicamente la realizzazione dell’Asilo Nido nonché per l’impegno preso nel voler donare annualmente delle risorse economiche per aiutare le famiglie in difficoltà. L’apertura dell’Asilo prevista a settembre completerà la filiera di servizi sociali dedicati all’infanzia presenti nel Comune di Bodio Lomnago facilitando i cittadini e attuando quel concetto di rete di servizi richiesta a livello nazionale.

L’Amministratore delegato di Villa Puricelli, Maurizio Di Muro, commenta: “ Il progetto 0 – 100 e oltre è per me un sogno che si avvera, in quanto il compito della nostra azienda è rispondere ai bisogni sanitari e sociosanitari del territorio espressi da famiglie e soggetti che affrontano quotidianamente la non autosufficienza. La Nostra RSA, Casa cartdinale G. Lercarco, con 120 posti letto per non autosufficienti di cui 15 riservati alla malattia di Alzheimer e/o ai disturbi del comportamento, e la Nostra Casa albergo, con 60 posti letto per autosufficienti, si pongono come obiettivo quello di garantire ad ogni ospite la migliore qualità di vita possibile. La ginnastica Yoga, la Pet Therapy, l’attenzione alla ristorazione, il remo ergometro, le feste e le numerose attività educative dovevano essere completate con la collaborazione con l’Asilo, perché il benessere degli anziani passa anche dalla vitalità dei bambini. Ringrazio anche l’Asilo per aver concesso una retta di frequenza agevolata per i figli dei lavoratori e dei parenti dei Nostri Ospiti, dimostrando così l’unico scopo della collaborazione: migliorare la qualità di vita della popolazione.”