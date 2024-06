A Gorla Minore il sindaco Ermoni convoca il suo Primo Consiglio comunale

Come da tradizione, il primo Consiglio comunale sarà all’auditorium comunale Peppo Ferri.

Dopo ogni tornata amministrativa, è diventata ormai prassi spostare temporaneamente il Consiglio comunale in auditorium, in modo da permettere una massiccia presenza di cittadini alla seduta, caratterizzata dal giuramento del Primo cittadino e dai discorsi dei capigruppo di maggioranza e opposizione.

Così ha disposto il neo sindaco Fabiana Ermoni, invitando i gorlesi a presenziare martedì 25 giugno alle ore 21.

Questi i punti all’ordine del giorno:

1. Esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità del Sindaco e dei Consiglieri Comunali eletti (art. 41, comma 1, D.lgs. n. 267/2000);

2. Giuramento del Sindaco (art. 50, comma 11, D.lgs. n. 267/2000);

3. Comunicazione relativa alla nomina della Giunta Comunale;

4. Presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;

5. Elezione della Commissione Elettorale Comunale;

6. Approvazione nuovo Regolamento del gruppo comunale di volontariato di Protezione Civile.

La seduta consiliare sarà trasmessa inoltre in diretta streaming sul sito istituzionale.