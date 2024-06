A Varese l’ambulanza ucraina crivellata di colpi simbolo della guerra

Marco Magrini, presidente della Provincia di Varese, ha visitato questa mattina, martedì 25 giugno, l’ambulanza ucraina crivellata dai proiettili, parcheggiata in piazza Monte Grappa a Varese.

Il mezzo, che arriva dalla regione di Kharkiv, è un simbolo della sanguinosa guerra in corso in Europa.

Il tour è stato organizzato dall’organizzazione no-profit con sede in Lussemburgo LUkraine.

La campagna Ukraine is calling serve per richiamare l’attenzione pubblica sulle sofferenze del popolo ucraino ma anche come campagna di raccolta fondi per acquistare nuovi mezzi di soccorso da inviare nelle zone del conflitto.

L’ambulanza si è fermata settimana scorsa a Gallarate e resterà in piazza a Varese fino a domani 26 giugno per poi proseguire verso Cardano al Campo dove arriverà il 27 giugno in via 25 Aprile.