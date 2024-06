Ad Angera una serata in ricordo di Rebecca Barberis, per sostenere la ricerca oncologica pediatrica

“Devi metterci la vita in quello che fai”. È questa la frase che invita a una serata di beneficenza ad Angera in ricordo di Rebecca Barberis, per raccogliere fondi a sostegno dei bambini malati di tumore. L’evento è in programma il 27 giugno, ricorrenza, nella cittadina della Rocca delle celebrazioni per il Miracolo della Madonna della Riva e il martirio di Sant’Arialdo.

I famigliari di Rebecca, scomparsa prematuramente, daranno vita a un’associazione a lei dedicata, “Rebecca for children”. La serata di giovedì (Qui i dettagli), organizzata da La Bottega n.5 di Angera, sarà una prima occasione importante perché il ricavato sarà devoluto dal locale all’istituto nazionale tumori a sostegno della ricerca scientifica per l’oncologia pediatrica. L’evento è organizzato “in ricordo della nostra Rebecca – questo l’invito dei genitori – sempre preoccupata per la salute e lo stato d’animo degli altri ed in particolare dei piccoli pazienti dell’Istituto tumori, che cercava di incoraggiare come se fosse un volontario di clownterapia, spronandoli anche con il suo motto: Devi metterci vita in quello che fai! Proviamo a metterci vita anche noi”.

La serata avrà inizio alle 18 a La Bottega n.5 (sul lungolago) con aperitivo, grigliata e musica dal vivo.