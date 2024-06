Al Caffè Broletto di Varese la presentazione del libro di Elena Marangon

“Il Fare e l’Essere nel Business – Il mix di competenze tecniche e personali per il tuo successo!” questo il titolo del primo libro della varesina

Giovedì 4 Luglio nello storico broletto del centro del capoluogo, la varesina Elena Marangon presenta il suo primo libro dal titolo “Il Fare e l’Essere nel Business – Il mix di competenze tecniche e personali per il tuo successo!” (edito da Editoriale Delfino).

Più di 20 anni di esperienza nell’area della Supply Chain & Operations e come Business & Life Coach, nasce quello che lei stessa definisce come un manuale di sopravvivenza e consapevolezza per imprenditori e professionisti.

Sette casi studio, a cui ha lavorato, che le hanno permesso di dar vita ad uno strumento che affronta diverse aree del business: il Made in Italy del lusso, il trasferimento delle competenze nei diversi settori, l’HR management, la riorganizzazione e la successione aziendale, l’efficientamento del magazzino di prodotto, l’implementazione della Lean nel contesto produttivo e l’importanza del flusso di cassa.

Storie di tutti i giorni, di piccole e grandi imprese, diventano il fil rouge per offrire un alleato a chiunque voglia ritrovare l’equilibrio tra il fare e l’essere nel mondo del business.

Alla presenza di alcuni dei professionisti protagonisti dei capitoli e moderato da Alberto Grando, Professore Ordinario di Operations & Supply Chain Management dell’Università Bocconi di Milano, l’appuntamento è per Giovedì 4 Luglio, alle 17:30, al Caffé Broletto di Varese.

Per partecipare è richiesta l’iscrizione alla mail elena@elenamarangon.com

Per maggiori informazioni: 3485751101; elena@elenamarangon.com.