Al centro congressi Ville Ponti la XVII edizione del convegno Argomenti di gastroenterologia

Sabato 8 giugno, al Centro Congressi Ville Ponti di Varese, si svolgerà il Convegno “Argomenti di Gastroenterologia 2024”, organizzato dalla Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva di ASST dei Sette Laghi, diretta dal Dott. Sergio Segato.

L’incontro di formazione, che è giunto alla diciassettesima edizione e ha sempre visto un nutrito numero di partecipanti, è rivolto a medici specialisti in Gastroenterologia, Medicina Interna, Chirurgia Generale, Medici di Medicina Generale e, in parte, ad infermieri.

Il convegno, che alternerà relazioni e momenti di discussione interattiva tra i partecipanti, verterà su argomenti di epatologia, endoscopia digestiva e gastroenterologia. Come tradizione, verranno affrontati i temi più attuali e discussi della disciplina, spaziando dal microbiota intestinale, alle nuove terapie per le malattie infiammatorie intestinali e per i tumori epato-bilio pancreatici, dalle tecniche di endoscopia operativa alle novità su vecchi temi come la malattia diverticolare o l’infezione da Helicobacter Pylori.

Le relazioni saranno svolte o moderate da direttori di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva di Ospedali Lombardi, da docenti dell’Università degli Studi dell’Insubria e di Milano e da riconosciuti esperti italiani della materia.

I lavori saranno aperti dal Dott. Giuseppe Micale, Direttore dell’ASST Sette Laghi, e dal Professor Angelo Tagliabue, Magnifico Rettore dell’Università dell’Insubria.