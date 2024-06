Arriva a Varese Schermi di Classe, per portare i bimbi al cinema

Ha coinvolto più di 40mila bambini in tutta la regione in 235 proiezioni, e 4000 piccoli spettatori provenienti da 16 istituti diversi nella provincia di Varese il progetto di regione Lombardia “Schermi di classe”, che dal 2016 vuole “portare al cinema” i piccoli studenti delle elementari, perché prendano la buona abitudine culturale di uscire per godersi i frutti della settima arte.

«E’ un progetto a cui Regione Lombardia tiene particolarmente, che è andato molto bene e che è stato confermare per il prossimo anno scolastico – ha sottolineato l’assessore alla cultura Francesca Caruso, che ha presenziato all’evento varesino – Un progetto che l’anno prossimo anzi raddoppierà con “Palchi di classe”, che avrà l’obiettivo di portare i bambini delle scuole elementari a teatro».

E sono stati centinaia i bimbi varesini, dalla prima alla quinta elementare, che si sono riuniti al MIV nella mattina del 6 giugno per vedere, “Prendi il volo”, film di animazione del 2023 che racconta delle difficoltà di cambiare le proprie abitudini, e raggiungere luoghi nuovi. «E’ un film della Illumination, la stessa casa di produzione dei Minions e Cattivissimo me – Ha spiegato Giorgio Ghisolfi, esperto di cinema d’animazione, che ha introdotto il film ai giovanissimi studenti – Un film molto coinvolgente, animato benissimo e che esprime bene certe dinamiche familiari»

In provincia di Varese hanno aderito a Schermi di Classe gli istituti IC Gavirate, IC Manzoni, IC Montessori, Istituto Fermi, IC Maria Ausiliatrice, IC Carducci di Gavirate, Centro Italiano Opere Femminili Salesiane, IC Varese 4, Liceo Scientifico Curie, IC Bertacchi, IC Galilei, CIOFS FP Varese, Liceo Scientifico Grassi di Saronno, ITC Zappa di Saronno, Liceo Artistico Candiani di Busto Arsizio e IS Geymonat di Tradate. Otto sale cinematografiche hanno aderito: Cinema Nuovo e Multisala Impero di Varese; Cinema Teatro Lux di Busto Arsizio; Cinema Dante di Castellanza; Cinema Garden di Gavirate; Cinema Silvio Pellico di Saronno; Cinema Silvio Pellico e Cinema Prealpi di Saronno; Cinema Paolo Grassi di Tradate.