Assemblea dei soci di Gulliver Varese: approvati i bilanci e rinnovate le cariche

Il 26 giugno l’Assemblea dei Soci del Centro Gulliver si è riunita per approvare il Bilancio Economico e il Bilancio Sociale del 2023 e rinnovare le cariche societarie.

«Ci siamo lasciati, lo scorso anno, con l’impegno, che era anche un augurio, di fare grandi cose insieme, convinti che ‘il meglio dovesse ancora venire – afferma Emilio Curtò, Presidente di Centro Gulliver –. La dedizione al nostro lavoro ci ha premiato e, dopo anni difficili, finalmente chiudiamo un esercizio pienamente soddisfatti di quanto fatto».

IL BILANCIO SOCIALE DEL 2023

Approvato durante la seduta dell’Assemblea dei Soci il Bilancio Sociale, un documento che, attraverso racconti, grafici e tabelle, vuole narrare un anno di attività. Un anno in cui Gulliver ha lanciato messaggi di inclusione, accoglienza e sensibilità verso la comunità territoriale e in particolare i giovani.

A gennaio è stato avviato il progetto Per Te, in cooperazione con Amico Fragile OdV, con la predisposizione di un Protocollo di strumenti a tutela di donne vittime di violenza e di giovani caduti nella rete del bullismo e del cyberbullismo. La collaborazione con Amico Fragile OdV si è ravvivata a fine anno con il lancio di Casa Futura, un progetto di housing di accoglienza temporanea per donne che stanno vivendo condizioni di disagio sociale e per i loro bambini.

Nel 2023 ha preso anche vita il Progetto Magellano, nella duplice versione di Magellano Professional, dedicato a infermieri laureati del Sud America, e Magellano Student, destinato a studenti dell’ultimo anno della Facoltà di Scienze Infermieristiche di tre università sudamericane, con cui Gulliver ha siglato ad agosto un accordo quadro. Per Magellano Professional a novembre sono stati accolti al Campus Cascina Tagliata 11 giovani infermieri laureati che, dopo un periodo di formazione di primo livello di un mese, reso dal Centro Gulliver e dal CPIA di Varese, sono stati assunti da ASST Sette Laghi e sono già in servizio all’Ospedale di Circolo.Nella versione Student il progetto sarà reso operativo nel 2024.

Rilanciata l’attività di promozione culturale, in passato svolta al Teatro Santuccio, con Carrozze HUB – Liberi di creare, uno spazio per fare prevenzione e promuovere il benessere delle giovani generazioni tramite spettacoli culturali. È stato promosso anche il Laboratorio Teatrale dal nostro Consultorio, che ha permesso a ragazzi tra i 16 e i 21 anni di poter esprimere le proprie emozioni usando il corpo come veicolo espressivo.

Nel 2023 Gulliver ha aderito al bando Attenta-mente di Fondazione Cariplo, divenendo capofila del progetto ParlaMI-VAtuttobene, in collaborazione con Fondazione Aiutiamoli e Istituto Mario Negri, ed ente partner per SOStegno Km0 (di cui capofila è Ponte del Sorriso Onlus) e SHiP! Condividere linguaggi, azioni e relazioni (capofila Cooperativa Sociale L’Aquilone e in collaborazione con Naturart e Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione). In tutti questi progetti, il ruolo di Gulliver è stato quello di promuovere azioni di benessere psicologico per gli adolescenti, intercettando segnali di disagio e di comportamenti a rischio.

IL RINNOVO DELLE CARICHE

Nel corso dell’Assemblea sono state rinnovate le cariche sociali per un altro triennio. È stato confermato il Consiglio di Amministrazione con Presidente Emilio Curtò e componenti Roberto Fanzini, Vice Presidente, Filippo Bianchetti, Giorgio Stabilini ed Elisabetta Brusa. È stato confermato anche il Collegio Sindacale, Presidente Alessandro Di Gregorio, componenti Alberto Conta ed Eliana Biunno.