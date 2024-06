Bianchi1902 di Azzate vi invita a Hello Summer

Una giornata dedicata alla scoperta delle nuove collezioni per l’estate

HELLO SUMMER

Sabato 8 giugno, alle 17, Bianchi1902 di Azzate vi invita ad un’evento per dare il benvenuto alla bella stagione con un aperitivo insieme.

Nell’occasione potete scoprire il raffinato mondo di Marinette St. Tropez, un mondo fatto di borse, pochette, teli mare e camice con i colori e i tessuti dell’estate.

Verranno presentate tante bellissime novità estive per la tua casa:

● Accessori e complementi arredo per l’esterno

● Lanterne e candele da esterno

● Mise en place e accessori per la tavola

Non mancherà un’esposizione di cappelli e cerchietti realizzati a mano da Afiorleggero.

Vi aspettiamo dalle 17:00 per un fresco aperitivo.