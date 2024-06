Blue Moon: fuori su tutte le piattaforme il nuovo singolo della varesina Laura Zecchini

Nata a Varese nel 1999, Laura Zecchini cresce circondata dalla musica, a contatto con diversi generi musicali, tra cui classica, rock, jazz e recentemente R&B soul. Inizia a studiare sin da piccola, prima approcciandosi allo studio strumentale e poi scoprendo e coltivando il canto.

Ha frequentato il Liceo Musicale di Varese e in seguito si specializza alla NAM (Nuova Accademia Musicale) di Milano. Insegna canto e musica privatamente in varie scuole della provincia di Varese e di Como, e canta live in diverse formazioni, tra cui le band Rock Therapy ed Elefunky.

Si è sempre data alla scrittura di testi e musica. Nel 2021 è uscito il suo primo singolo “Dance by myself” in collaborazione con S3venation e NAM Milano. Nel 2024 esce il suo nuovo singolo “Blue Moon” in collaborazione con Davide Pantaleo e Grilled Toast Records, su tutte le piattaforme.

Il brano parla di lei e di ciò che un giorno vorrebbe diventare. Immagina se stessa come la luna blu (traduzione di Blue Moon), vorrebbe sentirsi completa come lei e connessa alla parte più profonda di se stessa, sa che un giorno ci riuscirà e per questo nella canzone si paragona a un fiore che deve ancora sbocciare. Nel mentre aspetta che avvenga questo cambiamento, immergendosi in tutte le sue fasi, come quelle della luna.

