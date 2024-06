Chiude per tre notti consecutive il sottopasso di via Primo Maggio a Saronno

Sottopasso di via Primo Maggio chiuso per tre notti consecutive. Lo rende noto il Comune di Saronno per le notti di lunedì 24, martedì 25 e mercoledì 26 giugno dalle 22 alle 5:30.

Le chiusure sono necessarie per consentire nuove indagini strutturali richieste da Ferrovie Nord Milano.

La viabilità sarà così modificata: chi percorre corso Italia in direzione Uboldo avrà l’obbligo di proseguire in via Diaz o Piazza Cadorna; chi percorre via Primo Maggio in direzione della stazione avrà l’obbligo di proseguire in via Legnanino/Lanino.