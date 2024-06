Compie 90 anni Gerardo Di Spirito, il sindaco che portò Ispra nell’era moderna

Compie oggi, 1 giugno, 90 anni Gerardo Di Spirito, già segretario comunale, sindaco di Ispra dal 1970 al 1990 e direttore generale degli Ospedali di Angera e Tradate per circa 30 anni.

Nei quattro lustri di amministrazione comunale l’allora esponente della Democrazia Cristiana ha traghettato Ispra da paese rurale, da pochi anni sede del CCR Euratom, oggi JRC, a perla del Lago Maggiore.

Moltissime le iniziative prese nel corso dei quattro mandati che hanno visto la realizzazione di importanti opere pubbliche con attenzione sempre puntuale e vigile alle necessità sociali della cittadinanza che nel frattempo cresceva. Gli ospedali e le altre strutture sanitarie che si sono avvalsi della sua direzione sono sempre stati indicati come modello.

Di Spirito, anche dopo la conclusione del suo impegno civile come primo cittadino e la dissoluzione della Democrazia Cristiana, è sempre rimasto attivo in ambito politico sotto le insegne di Forza Italia divenendo un prezioso punto di riferimento per l’intera area del Verbano. Tuttora iscritto al partito azzurro e attivo a livello locale, resta uno degli ultimi padri nobili della politica della provincia di Varese e non solo.