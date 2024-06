Con Associazione Genitori e commercianti si è svolto l’ultimo confronto elettorale di Malnate

Manca meno di una settimana all’apertura delle urne per le elezioni amministrative ed europee. Sabato 8 e domenica 9 giugno si voterà anche a Malnate per decidere il sindaco e nella serata di martedì 4 giugno si è svolto l’ultimo confronto elettorale tra i quattro candidati sindaco Irene Bellifemine, Nadia Cannito, Paola Cassina e Sandro Damiani.

A organizzare l’evento, che si è svolto all’aula magna “Falcone-Borsellino” delle scuole medie, l’Agm (Associazione Genitori Malnate) e i commercianti malnatesi, che hanno posto ai candidati domande su politiche giovanili, strutture sportive e associative per le famiglie, oltre a visioni future e idee per rivitalizzare il commercio.

E i toni sono saliti con un confronto a voce alta tra Irene Bellifemine e Nadia Cannito, le due candidate che arrivano dalla stessa amministrazione – che è ancora in essere – ma che stanno portando avanti il mandato da “sperati in casa”. Un botta e risposta che ha acuito una frattura che in questi mesi è sempre più allargata e che, in vista di un possibile ballottaggio, dà indicazioni abbastanza nette sulla difficoltà di un apparentamento che possa riunire le due coalizioni che hanno radici nel centrosinistra.

Il confronto è poi rientrato nei giusti toni e i quattro candidati hanno proseguito sui temi proposti dalle domande raccolte dal pubblico e concluso con le dichiarazioni di voto.

Ora toccherà alle feste di fine campagna elettorale, poi alle urne, con lunedì 10 giugno lo spoglio che darà le risposte ai candidati e alle rispettive coalizioni.