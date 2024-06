Con l’intelligenza artificiale Google Traduttore parla 110 nuove lingue, compreso il dialetto lombardo

Con un comunicato Google ha annunciato che presto saranno aggiunte 110 nuove lingue al servizio di Google Traduttore, tra le quali ci saranno anche i principali dialetti italiani: dal lombardo al friulano ma anche ligure, piemontese, veneto e siciliano.

Grazie all’intelligenza artificiale Google Translate ha notevolmente ampliato le sue potenzialità: se nel 2022 erano state aggiunte 24 nuove lingue utilizzando la traduzione automatica Zero-Shot, nel 2024 con gli sviluppi resi possibili dall’AI, l’incremento è di 110 nuove lingue, con l’obiettivo annunciato nel progetto “1.000 Languages ​​Initiative” di costruire modelli di intelligenza artificiale che supporteranno le 1.000 lingue più parlate nel mondo.

«Google Translate abbatte le barriere linguistiche per aiutare le persone a connettersi e comprendere meglio il mondo che le circonda – scrivono i responsabili di Google – Applichiamo sempre le tecnologie più recenti in modo che più persone possano accedere a questo strumento: ora utilizziamo l’intelligenza artificiale per espandere la varietà di lingue che supportiamo. Grazie al nostro modello linguistico di grandi dimensioni PaLM 2 , stiamo implementando 110 nuove lingue in Google Translate, la nostra più grande espansione di sempre».

Dal cantonese al Qʼeqchiʼ, le nuove lingue rappresentano più di 614 milioni di persone, aprendo le traduzioni a circa l’8% della popolazione mondiale. Alcune sono le principali lingue del mondo con oltre 100 milioni di parlanti. Altre sono lingue parlate da piccole comunità di indigeni, e alcuni non hanno quasi madrelingua. Circa un quarto delle nuove lingue provengono dall’Africa, rappresentando la più grande espansione di lingue africane di Google Translate.

Ecco alcune delle nuove lingue supportate in Google Traduttore: Afar, una lingua tonale parlata a Gibuti, Eritrea ed Etiopia. Di tutte le lingue presenti in questo lancio, Afar ha ricevuto il maggior numero di contributi volontari da parte della comunità. Il cantonese che è da tempo una delle lingue più richieste per Google Translate. E ci sono il Manx , lingua celtica dell’Isola di Man, oppure NKo una forma standardizzata delle lingue mandinghe dell’Africa occidentale che unifica molti dialetti in una lingua comune.