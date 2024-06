Crotto Plinius: una storia di gusto a Induno Olona

Da oltre tre decenni, il Crotto Plinius è un punto di riferimento per chi cerca la cucina tradizionale a Induno Olona, attirando amanti del buon cibo e della natura. Con le sue recenti ristrutturazioni e la sua posizione privilegiata su una collinetta circondata dal verde, il ristorante non solo ha rafforzato la sua offerta gastronomica, ma è diventato anche una tappa fissa per ciclisti ed escursionisti.

Un ristoro per il corpo e lo spirito

Il Crotto Plinius offre una cucina che sposa i sapori casalinghi e valtellinesi con un’ampia selezione di piatti a base di pesce e carne, garantendo un’esperienza culinaria ricca e variegata. Durante l’estate, i visitatori possono godere di cene all’aperto, mentre tutto l’anno è possibile visitare la storica ghiacciaia del ristorante, dove vengono offerte spiegazioni sulla sua storia e funzionamento.

Servizi pensati per i ciclisti

Come Official Point del progetto #VareseDoYouBike, il Crotto Plinius ha implementato una serie di servizi specifici: oltre a offrire ristoro gastronomico, il ristorante è attrezzato con stazioni di ricarica per e-bike, attrezzi per gonfiaggio gomme e piccoli interventi meccanici, e un parcheggio bici protetto. Gli ospiti possono anche ottenere informazioni sui numerosi percorsi ciclabili che si diramano dalla zona, rendendo il Crotto un vero e proprio hub per gli appassionati di ciclismo.

Alla scoperta dei percorsi locali

Situato in una zona strategica al crocevia tra Valganna, Valceresio, la valle della Bevera, e vicino ai valichi svizzeri, il Crotto Plinius è il punto di partenza ideale per esplorazioni su strada, mountain bike o downhill. La vicinanza a Varese città amplia ulteriormente le possibilità di percorsi, adatti a tutti i livelli di abilità. Per chi preferisce camminare, la zona offre innumerevoli sentieri per brevi passeggiate o escursioni più lunghe, tutti immersi in scenari mozzafiato.

Contatti e ulteriori informazioni

Per saperne di più sul Crotto Plinius, prenotare un tavolo o pianificare una visita, è possibile contattare il ristorante via email a info.crottoplinius@gmail.com, telefonare al numero 0332 203028, o visitare il sito web www.crottoplinius.com.