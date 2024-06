Curiosando in città, percorsi a Busto Arsizio a piedi e in bicicletta

Con la stagione estiva, torna anche quest’anno la rassegna “Curiosando in Città” che propone percorsi guidati dedicati alla cittadinanza (adulti e famiglie) per (ri)scoprire alcuni aspetti di Busto Arsizio, tra storia, arte, curiosità e tradizioni.

Quattro gli appuntamenti in programma, progettati e realizzati a cura del Servizio di Didattica Museale e Territoriale, che si svolgeranno nel mese di giugno e luglio e che permetteranno di passeggiare o pedalare per le vie di Busto Arsizio per conoscere punti di interesse più o meno noti, accompagnati da una guida.

L’iniziativa riscuote sempre grande successo e una partecipazione da “sold out”: dopo le chiese – tra le protagoniste dell’edizione 2023 – è la volta delle architetture e delle infrastrutture, con attenzione agli “Anniversari speciali”. Un modo per conoscere più da vicino la nostra Busto e per imparare ad apprezzarla sempre più, in un contesto di condivisione anche foriero di nuove conoscenze e amicizie.

Quest’anno saranno valorizzati, in particolare, due anniversari importanti, a cui sono dedicati due percorsi: 160 anni dall’elevazione di Busto Arsizio a “Città” e i 110 anni dalla nascita di Richino Castiglioni, architetto e artista bustocco. Un altro itinerario, proposto in due date (di cui una dedicata alle famiglie con ragazzi) ripercorrerà nel centro città il percorso del tram che una volta collegava Busto a Milano, alla scoperta di luoghi, curiosità, personaggi e golose tradizioni legati a questo vecchio mezzo di trasporto.

Si ringraziano le Parrocchie coinvolte nei percorsi, che hanno dato la disponibilità ad aprire le porte di alcune Chiese cittadine: Parrocchia di San Giovanni Battista, Parrocchia di San Michele Arcangelo, Parrocchia del Sacro Cuore. Un ringraziamento speciale va poi all’Architetto Stefano Castiglioni e al Dott. Salvatore Bollini Marcora per il prezioso supporto nella progettazione e realizzazione del percorso dedicato all’Arch. Richino Castiglioni.

INFORMAZIONI

Tutte le visite guidate sono gratuite. La prenotazione dei percorsi sul territorio è OBBLIGATORIA ed è da effettuare tramite la piattaforma Affluences ai link indicati per ogni percorso, sino ad esaurimento dei posti disponibili.

In caso di maltempo le iniziative saranno rimandate a data da destinarsi. Per tutti i dettagli si rimanda al volantino in allegato.

Di seguito il calendario completo degli appuntamenti con i link per le prenotazioni:

Sabato 15 giugno, ore 10.00 – 11.30

Percorso a piedi per famiglie con ragazzi 9 – 13 anni

C’era una volta ul Gamba de legn… Lo sapevate che una volta a Busto Arsizio passava il tram? Ripercorriamo le sue tappe principali nel centro città e andiamo alla scoperta di luoghi, curiosità e personaggi legati a questo mezzo di trasporto, ormai scomparso… non mancherà una sosta golosa! Il percorso sarà arricchito da immagini fotografiche di repertorio, a partire dalle quali sarà possibile ricostruire la fisionomia della Busto di una volta.

Ritrovo: parco del Museo del Tessile (via Volta 6)

Si ricorda che ogni ragazzo dovrà essere accompagnato da un adulto che dovrà essere presente per l’intera durata del percorso.

Link per le prenotazioni: https://affluences.com/comune-di-busto-arsizio/didattica-museale-e-territoriale/reservation?type=21&date=2024-06-15

Sabato 22 giugno, ore 9.30 – 11.30

Percorso a piedi per adulti.

160 ANNI DI CITTÀ: a spasso nella storia e nelle tradizioni bustocche. Il 30 ottobre 1864 Busto Arsizio diventava “Città” per decreto reale: ripercorriamo la sua storia e le tradizioni di una volta attraverso la scoperta di alcuni luoghi del centro che facevano da sfondo a feste, riti e tradizioni popolari in un affascinate viaggio nello spazio e nel tempo!

Ritrovo: piazza San Michele

Link per le prenotazioni: https://affluences.com/comune-di-busto-arsizio/didattica-museale-e-territoriale/reservation?type=21&date=2024-06-22&resource=118370

Sabato 6 luglio, ore 9.30 – 11.30

Percorso in bici per adulti.

Richino Castiglioni tra Arte e Architettura. A 110 anni dalla nascita del grande architetto e artista bustocco, ripercorriamo la sua carriera artistica, pedalando alla riscoperta di alcune delle sue opere più significative presenti in Città.

Ritrovo: Liceo Scientifico Statale “A. Tosi”, via T. Grossi n. 3 minuti di propria bicicletta

Link per le prenotazioni: https://affluences.com/comune-di-busto-arsizio/didattica-museale-e-territoriale/reservation?type=21&date=2024-07-06&resource=118371

Sabato 13 luglio, ore 9.30 – 11.30

Percorso in bici per adulti.

C’era una volta ul Gamba de legn… (per adulti). Lo sapevate che una volta a Busto Arsizio passava il tram? Ripercorriamo le sue tappe principali nel centro città e andiamo alla scoperta di curiosità, personaggi e tradizioni legate a questo mezzo di trasporto, ormai scomparso…non mancherà una sosta golosa! Il percorso sarà arricchito da immagini fotografiche di repertorio, a partire dalle quali sarà possibile ricostruire la fisionomia della Busto di una volta.

Ritrovo: parcheggio restrostante al Museo del Tessile (via Galvani)

Link per le prenotazioni: https://affluences.com/comune-di-busto-arsizio/didattica-museale-e-territoriale/reservation?type=21&date=2024-07-13&resource=118372 .

Per informazioni:

Didattica Museale e Territoriale

tel. 0331 390 242

didattica@comune.bustoarsizio.va.it

www.comune.bustoarsizio.va .it